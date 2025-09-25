Болерон откри нови офиси в най-големите софийски молове

Болерон – лидер в онлайн застраховането в България – разширява присъствието си с нови офиси в четири от най-посещаваните търговски центрове в София: Sofia Ring Mall, The Mall, Paradise Center и Serdika Center.

Бързо и удобно обслужване благодарение на дигитализацията

Новите офиси са създадени така, че клиентите да могат да сключат застраховка буквално за минути. Благодарение на автоматизациите и директните интеграции със системите на застрахователите, застраховка „Гражданска отговорност“ или „Автокаско“ се издава бързо и сигурно.

Клиентите, които искат да изчислят най-изгодната оферта, могат да използват онлайн инструмента на Болерон – каско калкулатор , който сравнява цените и условията на всички водещи застрахователни компании. Така процесът е максимално прозрачен и удобен – и онлайн, и в офисите в моловете.

Подготовка за национално разширяване

Офисите в моловете имат още една ключова роля – да усъвършенстват офлайн процесите. Болерон подготвя стратегическо партньорство с водещ телеком, в рамките на което през 2026 година ще започне предлагането на застраховки в над 180 магазина в цялата страна. Това изисква процесите да бъдат съвършени и изключително прости, за да могат хиляди служители да предлагат безпроблемно застраховки „Гражданска отговорност“ и „Автокаско“. Новите офиси са тестова среда, където всички решения се внедряват и оптимизират в реални условия.

Ползи за клиентите

Дигитализацията елиминира риска от грешки при попълване на данни и осигурява пълна прозрачност. С помощта на каско калкулатор всеки клиент може да избере най-добрата цена за застраховка „Автокаско“, а също и да сключи „Гражданска отговорност“ за под 5 минути. Всички полици се издават като електронни документи, което гарантира удобство и сигурност.

Човешкият елемент

„С новите офиси правим следващата крачка – обединяваме дигиталното удобство с физическото присъствие, за да дадем на клиентите пълен избор как да сключат застраховка – онлайн, през телефон или на място в мола. Същевременно подготвяме голямото национално разширяване с нашия партньор – водещ телеком, което ще превърне застраховането в достъпна услуга във всеки град на страната. Вярваме, че именно гъвкавостта и простотата на процесите са бъдещето на застраховането“, заяви Александър Цветков, Основател и CEO на Болерон.