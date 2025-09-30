Есенна грижа за градината: как да подготвим растенията за зимата

Птиците поеха своя път на юг, а с това идва и краят на лятото. За всички градинари следва нещо много важно – почистване на градината и подготовка на тревната площ и на растенията за зимата. Това има толкова голямо значение, защото осигурява защита от измръзване и вредители.

Ако се погрижиш за почвата, тревната площ и декоративните храсти, ще дадеш на градината си най-добрия шанс да посрещне зимата без проблеми.

Научи повече за процесите в следващите редове, където от Мосю Бриколаж споделят ценни съвети.

Подрязване на храстите и почистване на градината

Започни подготовката за зимата от почистването – време е да премахнеш счупените клони и изсъхнали цветя, да се погрижиш за отстраняването на плевелите.

Подрязването на храсти и рози е важна част от подготовката за зимата, за да се предотврати разпространението на болести и да се осигури по-добър растеж през следващата година. Почисти падналите листа, защото те често крият вредители и болести, които лесно могат да презимуват в градината ти.

Обработка на почвата и грижа за корените

Тук трябва да предприемеш следните действия за подготовка на растенията за зимата:

1. Мулчиране

Това е популярна практика, при която почвата се покрива с слой от органични материали, като слама, дървени кори и стърготини или компост, за да се защитят корените на растенията. В някои случаи се използват и неорганични решения, като агротекстил, служещ като зимно покривало. Чрез мулчирането се намалява изпарението на водата, подобрява се структурата на почвата и се потиска никненето на плевелите. В допълнение, мулчирането предпазва растенията от измръзване, което го прави много важен етап от подготовката за зимата.

2. Наторяване

Есента е идеалният момент да подхраниш почвата с органични или минерални торове. Те ще се разградят бавно през зимата и ще осигурят нужните хранителни вещества за ранния растеж през пролетта. Избери подходящи зимни торове, като най-подходящи за влажно и студено време се явяват фосфорно-калиевите.

3. Прекопаване на почвата

Тази част от подготовката на растенията за зимата подпомага за насищането с азот и улеснява развитието на кореновата система. Прекопаването и аерирането на почвата подпомага и при защита от вредители.

Това е много важно за здравето на растенията и свойствата на почвата, което означава, че ще ти даде силен старт в градинарството през пролетта. 

Засаждане на луковици и есенни цветя

Ако обичаш нарциси, лалета или минзухари, можеш да включиш и това в подготовката за зимата и да засадиш техните есенни луковици

Също така можеш да добавиш есенни цветя като хризантеми, за да поддържаш градината си жива и цветна до първите студове. Има и още зимоустойчиви видове, към които да се насочиш.

Като последна стъпка остана поливането преди застудяването и съхранението на градинските инструменти – почисти ги добре, смажи металните части и ги прибери на сухо място, за да ти служат през пролетта.

