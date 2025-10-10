Forbes Women Forum 2025 обединява вдъхновяващите истории на жените лидери

По темата за автентичността в лидерството и как се изгражда успешно дългогодишно доверие ще говори Велимира Петрова, Директор "Продажби" в bTV Media Group

Когато над 200 влиятелни жени – предприемачи, инвеститори, визионери, културни дейци, спортисти и лидери от различни сфери – се съберат на едно място, се раждат не просто идеи, а реални пътища към промяната. Именно това ще се случи на Forbes Women Forum 2025, който тази година ще се проведе на 23 октомври под темата „От идея до триумф“. 

Форумът е събитие за онези дами, които търсят не само знания и нови контакти, но и заряд за действие. В рамките на целия ден участниците ще чуят вдъхновяващи истории за креативност и успех, ще проследят личните пътища на изявени лидери и ще получат нови перспективи за развитие – в бизнеса, обществото и личния живот. 

Събитието ще предложи богата програма с дискусии, интервюта и мастър класове, които поставят акцент върху лидерството, иновациите, финансовата независимост и силата на креативността. 

Специален акцент е ексклузивното онлайн интервю с Луси Гуо, най-младата самоизградила се жена милиардер в света, която ще сподели с публиката своите предизвикателства и научени уроци. 

Психотерапевтът Мадлен Алгафари ще разкрие психологията на успеха, Теодора Духовникова ще сподели как се създава изкуство от жени в България, цяло съзвездие стендъп любимки ще говори за сериозните и несериозните неща в живота, а едни от най-смелите дами  предприемачи ще покажат какво се изисква, за да се развиваш в типично мъжки бизнеси. Ще говорим още за образование, финансова незавимост и инвестиране за жени, красота и стил, каузи, които ни вълнуват. 

Любими лица от ефира на bTV ще бъдат сред участниците в програмата. Победителката в Masterchef и водеща на “Вкусът на България” Мария Жекова ще участва в специална дискусия за вкусните победи в предприемачеството. Тя ще сподели какви са възможностите за развитие в кулинарния свят.  

Оля Малинова, която публиката познава от “Преди обед” и “Traitors: Игра на предатели”, ще покаже комедийния си талант в специален панел сериозните и несериони неща в живота. 

По темата за автентичното лидерство и доверието в бизнеса и в медиите ще се включи и Велимира Петрова, директор “Продажби” в bTV. 

Водещ на цялото събитие ще бъде още един любимец от екрана - водещият на “Гласът на България” Владимир Зомбори. 

За първи път Forbes Women Forum предлага на своите гости специален формат на Мастъркласове по едни от най-актуалните теми. Три изключителни дами в три паралелни сесии в отделни зали ще предадат своите знания за изкуството на диалога, тайните на мозъка и уроците на дипломацията. В главните роли ще бъдат съответно д-р Елена Хинова-Макнами, Биляна Тодорова-Джонсън и Мария Конакчиева. 

Forbes Women Forum 2025 е форум за идеи, визии и действия. За силата на жените да променят бъдещето. За пътя от първата искра до върховете на триумфа. 

>>> Билетите вече са в продажба! <<< 

.

