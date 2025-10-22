Имунитет и възстановяване: ролята на протеина през есента и зимата

С настъпването на есенно-зимния сезон организмът се изправя пред редица предизвикателства – понижаване на температурите, по-малко слънце и повишен риск от вирусни инфекции. В този период поддържането на стабилен имунен отговор и ефективно възстановяване след боледуване придобиват особена значимост.

Протеинът, често свързван единствено с фитнеса, всъщност представлява ключов структурен и функционален компонент за имунната система и регенерацията на тъканите.

Как протеинът подпомага имунния отговор?

Протеините участват в изграждането на имунни клетки, антитела и ензими, които подпомагат борбата с инфекции. При недостиг на пълноценни белтъчини тялото произвежда по-малко интерлевкини и цитокини – молекули, чрез които клетките на имунитета „комуникират“.

Дефицитът на протеин през зимата може да увеличи податливостта към настинки. Според Европейския орган за безопасност на храните (EFSA, 2012) препоръчителният хранителен прием (PRI) за възрастни е 0,83 g протеин на килограм телесно тегло дневно, като стойността е приложима както за висококачествени белтъчини, така и за смесени диети [1].

Особено ефективни са източници като протеин с пълен аминокиселинен профил (като Amix Predator Protein). Те подпомагат не само мускулите, но и общия тонус през сезона на вирусите, като осигуряват всички незаменими аминокиселини, нужни за клетъчна регенерация.

Кои са най-добрите хранителни източници на протеин за имунитет?

Хранителните източници на протеин се делят на животински и растителни, като всеки тип има своите предимства за имунитета през зимата:

Тип източник Примерни храни Основни ползи Животински Пилешко, риба, яйца, мляко Осигурява всички незаменими аминокиселини в правилни пропорции, което подпомага изграждането и възстановяването на мускулите Растителни Леща, киноа, соя, тофу Богати на фибри, антиоксиданти и полезни фитонутриенти, които подкрепят здравето на сърцето и храносмилателната система

Комбинирането на двата типа осигурява по-висока биологична стойност и по-добро усвояване.

Как протеинът взаимодейства с витамини и минерали?

Имунитетът работи най-ефективно, когато се поддържа баланс между макро- и микронутриенти. Особено важни са:

Витамин А – поддържа структурата и функцията на епителните тъкани (кожа, лигавици), които са първата защитна бариера срещу патогени;

Витамин C – участва в стимулирането на производството на антитела и подпомага активността на белите кръвни клетки (особено неутрофили и лимфоцити);

Витамин D – регулира активността на Т-клетките и други имунни клетки, като им помага да различават между собствени и чужди структури;

Цинк – необходим за деленето и узряването на имунните клетки.

Съвместният им прием с пълноценен протеин създава синергия, която укрепва организма.

Как да включим протеина в ежедневието си?

За поддържане на силен имунитет и добро възстановяване специалистите препоръчват:

1. Прием на протеин при всяко основно хранене. 2. Комбиниране с витамини А, С и D чрез плодове, зеленчуци и хранителни добавки. 3. Пиене на достатъчно вода, защото дехидратацията отслабва имунния отговор. 4. Осигуряване на пълноценен сън и умерена физическа активност.

Протеинът през есенно-зимния период е ключов фактор за поддържане на устойчивост на организма, като участва активно в процесите му на защита, регенерация и адаптация. В съчетание с витамини и минерали неговият ефект се умножава значително.

Източници