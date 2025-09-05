От малък счетоводен офис в Бургас до национална мрежа - историята на счетоводна кантора B&Si Service

Преди повече от три десетилетия в Бургас започва историята на B&Si Service – семейна компания, основана от баща и синове. Първият офис е малък, но посреща големи амбиции: да превърне счетоводството от задължение в услуга с ясна добавена стойност. Клиентите идват основно по препоръка, защото срещат хора, които не само подават декларации навреме, а вникват в логиката на бизнеса и предлагат решения. Още тогава се ражда принципът, който и днес стои над всичко: „Нашият успех е Вашият успех“. Това означава навременен отговор, последователност в работата и коректност, която не търпи компромиси. Така се изгражда доверие, което се измерва не в рекламни кампании, а в години партньорство.

Хронология на растежа (2014–2024)

След стабилното начало в Бургас идват годините на разширяване – не като самоцел, а като отговор на търсенето и на препоръките от клиенти. През 2014 г. B&Si Service открива офис в Русе. Регионът съчетава търговия, услуги и производство и изисква бързи реакции и познаване на специфичните режими. Екипът пренася стандарта от Бургас и го адаптира към местните особености с фокус върху текущо обслужване, ТРЗ и годишно приключване. През 2015 г. следва София – среда с по-комплексни казуси и висока динамика. Тук компанията развива експертиза в ДДС при вътреобщностни доставки, електронна търговия и комбинирани договори и налага кратки месечни управленски разговори с клиенти, при които справките се превеждат в решения. През 2017 г. идва Пловдив – пазар, който изисква стегнати процеси: унифицирани шаблони, ясни правила за документооборот и седмичен преглед на паричните потоци. През 2019 г. мрежата се разширява до Варна, където сезонните бизнеси имат нужда от политики за аванси, депозити и план за разходи, за да няма „силно лято – слаб зимен баланс“. През 2024 г. се отваря офис в Стара Загора – логичен отговор на търсенето от индустриални клиенти и по-големи структури. Там се въвеждат още по-ясни договорености за срокове и комуникация, за да се гарантира същото ниво на услуга при по-големи обеми документи и по-сложни процеси.

Днес мрежата обединява осем офиса в шест ключови града, а обменът на опит между екипите прави реакцията при регулаторни промени по-бърза и по-точна.

Философия: етика над печалбата

За B&Si Service „етика над печалбата“ не е лозунг, а работен стандарт. Ако дадено решение е законово съмнително или бремето на риска надхвърля ползата, то не се препоръчва. Клиентите получават честни, навременни предупреждения и прозрачни алтернативи. Поверителността е неприкосновена: фирмената тайна се пази като собствена. Когато възникне напрежение със срокове или проверки, действаме превантивно – напомняния, чеклисти, двоен контрол и бърз канал за въпроси. Така се изгражда доверие, което не зависи от икономическия цикъл.

Философията личи и в ценообразуването. Обхватите са описани ясно, за да е предвидимо какво е включено в месечната цена и кога възниква допълнителен ангажимент. Прозрачността намалява напрежението, а качеството остава високо, защото очакванията са синхронизирани.

Услуги, които се развиват заедно с клиента

Обхватът на услугите следва нуждите на бизнеса, а не обратното. В основата е текущото счетоводно обслужване – навременно, последователно, без „изненади“ в края на месеца. Към него се добавят данъчни консултации – от рутинни казуси до специфични режими при търговия в ЕС и работа с маркетплейси. ТРЗ и заплати гарантират коректност към хората и институциите, а годишното приключване се превръща в стратегически момент – обобщаване на резултатите и план за следващата година. Все по-важно място заема финансовият анализ – реалистична картина на маржовете, паричните потоци и капацитета за инвестиции.

Когато клиент стартира дейност, екипът подпомага регистрацията на дружество, избора на правна форма и настройката на документооборота. При растеж следват политики за аванси, бюджетиране, ревизия на маржовете и подготовка за проверки. А при трансформации – навременни данъчни решения и план „без изненади“. Всичко това има една цел: отчетите да водят до реални управленски действия, а не до архив. Разгледайте в детайли нашите счетоводни услугите.

Как работим: процеси, които създават предвидимост

Повторяемото качество изисква процес. За нов клиент началото е структурирано: първа среща и картографиране на дейността, настройка на документооборота и шаблоните, календар със срокове и автоматични напомняния. В ежедневието важат ясни правила за признати разходи, приемо-предаване на документи и одобрения. Спорните казуси минават през двойна проверка, а промените в регулациите се разясняват с кратки бележки „какво означава това за нас“, за да има превенция вместо „пожарогасене“.

Комуникацията е стегната: дефинирани канали за бързи въпроси, срокове за отговор и ескалация при неотложни ситуации. Клиентът вижда статуса на задачите и знае какво предстои – без да пита многократно. Така „счетоводството като разход“ се превръща в „счетоводство като сигурност“.

Екипът: от семейство до над 50 професионалисти

Започнала като семейна фирма, B&Si Service днес е екип от над 50 души – счетоводители, данъчни консултанти, ТРЗ специалисти и финансови анализатори. Общият знаменател е ценностната култура: дисциплина, уважение към клиента и желание за учене. Вътрешните обучения, обменът на казуси между градовете и ясните ръководства за добри практики гарантират еднакъв стандарт във всички офиси. Клиентите го усещат в малките неща – навременен отговор, отчет, който говори на разбираем език, предупреждение „преди“ вместо „след“.

Развитието на хората е системно. Младите работят с ментори, утвърдените колеги специализират по теми – ДДС, ТРЗ, електронна търговия, финансов анализ – а ротациите между екипи споделят знанията. Така експертизата расте заедно с клиентите и прави счетоводната услугата по-стабилна.

Национална мрежа, един стандарт

Присъствието в шест града означава две неща: близост и резервен капацитет. Когато бизнесът на клиента расте или се премества, екип на място поема рутината без прекъсване. При сезонни пикове или извънредни проверки натоварването се споделя между офисите, а експерт от друг град може да влезе като „втора гледна точка“. Вътрешната координация е ключова: регулярни срещи между офисите, база знания с казуси и решения, унифицирани шаблони и контролни списъци. Така мащабът се превръща в спокойствие – същото качество, независимо къде се върши работата, и бърза реакция, когато обстоятелствата се променят.

Днес и утре: стабилност, която работи тихо

След толкова години „БИ ЕНД СИ СЪРВИС” продължава да прави това, с което започва: да пази времето и спокойствието на предприемачите. Разликата е, че днес го прави с национална мрежа, с голям екип от утвърдени специалисти и с процеси, които превръщат числата в решения. Следващата стъпка е още по-голяма автоматизация и по-богати управленски справки, без компромис с човешкото отношение. Най-ценният резултат от доброто счетоводство не е само „няма глоби“, а предвидимост – свободата да планираш.

Различни години, една философия

От малък семеен офис до национална мрежа – промени се мащабът, но не и принципите. Етиката стои над печалбата, клиентът е партньор, а счетоводството – актив, който пази бизнеса и му дава скорост. Това е историята на B&Si Service – хронология не само на дати, а на стандарти, които се доказват всеки месец.