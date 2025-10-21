Кога е Черен петък 2025 и какви намаления да очакваме тази година

Всяка година в края на ноември потребителите в България очакват с нетърпение Черния петък – деня, в който търговците обявяват най-големите си намаления. През последните няколко години това събитие се превърна не просто в ден на промоции, а в цяла кампания, която продължава седмици наред. Според данни на cherenpetak.bg, платформата, която събира офертите на най-големите онлайн и офлайн търговци в страната, интересът към намаленията през 2025 година се очаква да бъде рекорден.

Кога е Черен петък 2025

През 2025 година Черният петък ще се проведе на 28 ноември – традиционно последният петък на месеца. Все повече магазини обаче започват своите кампании по-рано, като предлагат отстъпки още от понеделника на същата седмица. Някои онлайн търговци дори стартират “ранни оферти” още в средата на ноември, за да привлекат вниманието на купувачите преди конкуренцията.

В България тенденцията е Черният петък да не се ограничава само до един ден. Все по-често кампаниите се превръщат в „Черен уикенд“ или дори „Седмица на намаленията“. Това позволява на потребителите да сравняват оферти и да избират най-добрите цени за техника, мода, козметика, мебели и други категории.

Какви намаления да очакваме през 2025 година

Очакванията на търговците са тази година намаленията да бъдат по-мащабни от предходните. Причината е, че онлайн конкуренцията се засилва, а българските потребители стават все по-информирани. Електронните магазини вече залагат на реални, измерими отстъпки и прозрачни цени, което прави пазаруването по-надеждно.

Секторът на техниката традиционно привлича най-голям интерес по време на Черния петък. Очакват се намаления до 40–50% на телевизори, лаптопи, смартфони и смарт устройства. Следват модата и козметиката, където големите брандове подготвят специални колекции с отстъпки до 70%.

На платформата за оферти cherenpetak.bg вече се публикуват първите предложения от над 200 онлайн магазина, като прогнозите сочат, че броят им ще нараства през ноември.

Сред по-малките, но бързо развиващи се категории, се открояват мебелите, спортните стоки и продуктите за дома. През 2024 г. интересът към тях е нараснал с над 30% спрямо предходната година, а прогнозите за 2025 са още по-силни. Много български търговци вече подготвят собствени кампании с локални продукти, за да се отличат от международните гиганти.

Черен петък в България – как се променят навиците на купувачите

Българските потребители стават все по-организирани и внимателни в подхода си към Черния петък. Ако преди няколко години кампанията беше символ на импулсивно пазаруване, днес клиентите все по-често използват сайтове за сравнение на цени, следят предварително избрани продукти и чакат точния момент за покупка.

Онлайн търговците от своя страна инвестират сериозно в маркетинг и оптимизация, за да достигнат до правилната аудитория. Все повече брандове подготвят landing страници специално за Черния петък, оптимизирани по ключови думи като “намаления”, “оферти” и “онлайн промоции”. Това позволява на потребителите лесно да открият най-добрите предложения.

През 2024 г. оборотът на онлайн търговията в България по време на Черния петък е нараснал с над 25% спрямо предходната година. Очакванията за 2025 са тенденцията да продължи, като най-голям принос ще имат мобилните продажби и платформите за бързи плащания.

Как да се подготвим за Черен петък 2025

Най-важното при пазаруване на Черния петък е добрата подготовка. Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да се възползвате максимално от намаленията:

Планирайте предварително – направете списък с продукти, които ви интересуват, и следете цените им поне седмица по-рано. Така ще знаете дали намалението е реално.



Абонирайте се за бюлетини – големите търговци често изпращат промоции първо на своите имейл абонати.



Сравнявайте оферти – използвайте сайтове и платформи, които събират промоции от различни магазини, за да избегнете фалшиви намаления.



Проверявайте условията за доставка и връщане – някои онлайн магазини имат удължени срокове за доставка по време на кампанията, което може да е важно, ако пазарувате подаръци.



Действайте бързо, но разумно – най-добрите оферти често изчезват в първите часове, но избягвайте да купувате импулсивно продукти, които не са ви нужни.





За потребителите, които искат да следят актуални предложения, специализираните сайтове за Черен петък остават най-добрият източник на информация. Там може да се намерят както големите кампании на популярни брандове, така и локални оферти от по-малки търговци, които често предлагат изненадващо добри цени.

Заключение

Черен петък 2025 обещава да бъде най-мащабното събитие за пазаруване в България до момента. С нарастващия интерес към онлайн покупките и все по-прозрачните кампании на търговците, тази година ще предложи реални намаления и голям избор от продукти.

Подготовката и информираността остават ключови за успешното пазаруване. Независимо дали търсите техника, мода или подаръци, следете кампаниите внимателно и използвайте надеждни източници, за да откриете най-добрите оферти на пазара.