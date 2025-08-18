Проинстал ООД - всичко за вашия склад: стелажи, търговско оборудване и подемна техника

Проинстал ООД е утвърдена компания с 20-годишен опит в сферата на складовото оборудване, специализирана в доставката, монтажа и поддръжката на всички видове стелажи за склад. Компанията е добре позната на пазара като надежден партньор, който предлага цялостни решения за организации, нуждаещи се от ефективна и безопасна складова инфраструктура.

Офисът и складовата база на компанията са удобно разположени в близост до София, в село Мировяне, на ул. „Индустриален път“ 8. Това стратегическо местоположение осигурява лесен и бърз достъп за клиентите от столицата и региона.

Складови стелажи - ключът към ефективността

Проинстал ООД предлага широка гама от стелажи за склад, предназначени за оптимално съхранение на стоки. Палетните стелажи са идеалното решение за складове с голям оборот и необходимост от бързо и лесно товаро-разтоварване.

Конзолните стелажи, от друга страна, са предназначени за дългомерни товари като метални профили, дървен материал, тръби и други материали, изискващи специализиран начин на съхранение. С тяхна помощ складовото пространство е оптимално организирано, като позволява лесен достъп и повишена безопасност на работа.

Рафтова система и метални платформи тип мецанин са подходящи за складове с необходимост от многокомпонентно съхранение и ефективна организация на стоките. Те увеличават капацитета на склада, използвайки вертикалното пространство по най-добрия начин.

Поддръжка съгласно нормативните изисквания

Проинстал ООД извършва задължителна периодична поддръжка на складовите стелажи, особено при складове, работещи с големи товари. Тази услуга е съобразена със задължителните законови нормативни изисквания, които гарантират безопасността на служителите и предотвратяват потенциални аварии и щети. Екипът от квалифицирани специалисти осигурява редовни инспекции, своевременно идентифициране и отстраняване на възникнали проблеми и повреди.

Търговско и складово оборудване – всичко необходимо на едно място

Освен стелажни системи, Проинстал ООД предлага широка гама търговско и складово оборудване на едро и дребно. Клиентите могат да се снабдят с пластмасови палети, каси, кутии, чекмеджета, щендери и много други артикули, които улесняват работата и съхранението на стоките в складовете и търговските помещения. Всички продукти са изработени от висококачествени материали, устойчиви на интензивна експлоатация и дългосрочна употреба.

Подемна техника – надеждност и ефективност

Водещо място в портфолиото на компанията заема и подемната техника. Проинстал ООД предлага пълен спектър от услуги, свързани с доставка, поддръжка и търговия на подемно-транспортна техника като мотокари, електрокари, транспалетни колички, стакери и други машини за товарене и разтоварване. Техниката, която предлага компанията, се отличава с висока производителност, безопасност и икономичност, като гарантира сигурност и удобство на работа.

Персонализирани решения и консултации

Една от силните страни на Проинстал ООД е способността да предложи персонализирани решения за всеки клиент, независимо от големината и спецификата на складовото пространство. Професионалният екип извършва консултации, предварителен оглед и детайлно планиране на оборудването и стелажните системи, което позволява максимално оползотворяване на складовото пространство и повишаване на ефективността на работата.

Доверие и дългосрочно партньорство

Дългогодишното присъствие на пазара и завършените проекти са свидетелство за високото доверие на клиентите към Проинстал ООД. Компанията е предпочитан партньор на множество водещи фирми и организации от различни сектори на икономиката. Доказателство за това са многобройните успешни проекти и препоръки от доволни клиенти.

PROINSTALL продължава да инвестира в качеството на своите продукти и услуги, както и в обучението на своя персонал, с цел да поддържа водеща позиция на пазара и да предлага оптимални решения за всяка нужда на своите клиенти.





