Всичко, което трябва да знаете за споделения хостинг

В днешно време е лесно да се създаде уебсайт и има много начини да го направите.

Един такъв начин е да се изгради уебсайт на WordPress, най-популярната система за управление на съдържание (CMS) в света. Въпреки че създаването на уебсайт на WordPress е безплатно, трябва да се регистрирате за уеб хостинг услуги, за да го споделите онлайн.

Въпреки че са налични много уеб хостинг планове – включително безплатен уеб хостинг (с много ограничения) – повечето начинаещи избират споделен хостинг и е напълно нормално като за начален стадии от развитието на техните онлайн бизнеси. Но това ли е най-добрият вариант за хостинг?

Прочетете повече в статията, за да научите повече.

Какво е споделен хостинг?

Споделеният хостинг е вид уеб хостинг, при който множество уебсайтове и домейни споделят един физически уеб сървър.

Освен споделено сървърно пространство, всички уебсайтове на сървъра също така делят и общи ресурси, като дисково пространство, RAM, CPU и трафик, с други клиенти. Тази настройка позволява на уеб хостинг компаниите да предлагат достъпни планове, тъй като множество потребители разделят разходите за поддръжка на сървър.

Предимство на споделения хостинг е, че той изисква малко технически познания, тъй като доставчикът на хостинг услуги се грижи за поддръжката на сървъра. Въпреки че споделеният хостинг често предлага основни функции и поддръжка, много планове идват с допълнителни функции, като например конструктори на уебсайтове, шаблони и имейл акаунти, за да помогнат на начинаещите. Както и да предоставят и по-добра бизнес платформа за безпроблемното развитие на техния онлайн бизнес.

Плановете за споделен хостинг са идеални за нови блогове, уебсайтове за малък бизнес и други уебсайтове с нисък трафик и не изискващи много ресурси.

Предимства на споделения хостинг

Сега, след като знаете какво е споделен хостинг и как работи, нека разгледаме защо трябва (или не трябва) да го изберете:

Икономически ефективен

Споделеният уеб хостинг е най-евтиният вариант на пазара, защото разходите за поддръжка на сървъра се разделят между множество потребители и е напълно базов, сравнявайки го с други хостинг решения.

Удобен

Тъй като споделените хостинг услугите са насочени към начинаещи, те често предлагат функции като вградени контролни панели, конструктори на уебсайтове и хостинг на имейли, така че не е нужно да инсталирате свой собствен.

Не се изискват технически познания

За разлика от наетите сървъри или виртуалните частни сървъри (VPS), тук хостинг компанията управлява сървъра и всеки един от плановете на него. Не е нужно да се притеснявате за техническите аспекти на процеса по управление и поддъжране.

Недостатъци на споделения хостинг

Споделеният хостинг не е перфектен; той има и недостатъци. Нека разгледаме по-малко желаните характеристики на споделения хостинг:

Проблеми със сигурността

Тъй като множество уебсайтове споделят един сървър, споделеният хостинг може да бъде най-уязвим към често срещани кибератаки. Когато хакерите имат достъп до един уебсайт, те могат да получат достъп до всеки уебсайт на хостинг сървъра. Разбира се в много малко случаи, защото вече и защитите са на друго ниво.

По-бавна скорост

При споделения хостинг множество потребители споделят сървърни ресурси. Ако популярен уебсайт на сървъра изисква и използва повече ресурси, отколкото са му разпределени, други уебсайтове на сървъра ще бъдат засегнати и ще се отрази на производителността им.

Дълги прекъсвания

Когато уебсайтовете използват прекомерно сървърните ресурси, е вероятно сървърът да се срине. Някои хостинг компании решават проблема бързо. Други не.

Скрити разходи

Плановете за споделен хостинг обикновено варират от $3 до $25 на месец. Без значение как правите сметките, след разходите, $3 на месец не генерират никакви приходи за хостинг компанията - още повече, когато добавите разходите за поддръжка към това. Един тикет (пускане на заявка към техническия екип) за поддръжка и те вече са на червено. Имайте го и това в предвид при закупуването на такъв топ хостинг план.

Споделеният хостинг печели много от парите си чрез допълнителни продажби и скрити такси (нещо, което компаниите с добър имидж не си позволяват). Тези допълнителни продажби включват миграции, регистрации на домейни, такси за подновяване, SSL сертификати (дори за сайтове на WooCommerce) и др.

Скрито ограничаване на ресурсите

Повечето хостинг доставчици предлагат своя план с „неограничени ресурси“, за да печелят пари. Вероятно всички сте виждали това. Не всички, но повечето. Ако не виждате по плановете, на техните сайтове, явно написани ресурси към всеки план, то вероятно са от типа хостинг доставчици, които продават споделени ресурси (най-често RAM, CPU, Inodes, Bandwidth).

Е, в реалния свят няма такова нещо като неограничени ресурси. Хостинг компаниите ще ограничават клиентите, които използват много от ресурсите. Това от своя страна води до напускане на тези ядосани клиенти, освобождавайки място за повече клиенти, които не използват много ресурси.

В крайна сметка имаме порочен кръг, в който хостинг компанията предлага евтини планове, регистрира клиенти, за които се надява, че няма да използват много ресурси, и ще закупи допълнителни услуги. Всичко е въпрос на обем.

Функции за споделен хостинг

Дисково пространство (Storage / Space)

Честотна лента (Bandwidth)

Време на работа и време на престой

Сигурност (Firewall,Antivirus)

Поддръжка на клиенти

Екстри (SSL, Cache, Backups, App Installators)

Дисково пространство

Дисковото пространство е максималното количество данни, което един диск или устройство за съхранение може да съхранява.

Всички хостинг планове предлагат определено количество дисково пространство, което можете да използвате за съхранение на файлове. Споделените хостинг планове обикновено предлагат минималното количество пространство за съхранение.

Внимавайте с доставчиците на споделен хостинг, които обещават „неограничено“ място за съхранение. Тези условия често са свързани с ограничения, като например осигуряването на достатъчно място за съхранение в рамките на приемливите им граници.

Най-добре е да прецените добре изискванията за съхранение на вашия уебсайт, преди да изберете хостинг план. Ако все още не можете да направите правилна преценка касаеща изискванията си за съхранение, планирайте растеж, като изберете хостинг доставчик, който ви позволява да закупите повече дисково пространство.

Честотна лента (Bandwidth)

Пропускателната способност или Честотната лента (Bandwidth) определя максималното количество данни, които можете да прехвърлите, и е от решаващо значение, ако искате вашият уебсайт да работи по-бързо. Можете да сравните пропускателната способност с тунел: колкото по-широк е той, толкова повече данни могат да преминат през него. Получаването на висока пропускателна способност обаче е трудно, когато сървърите разделят ресурсите между много уебсайтове.

Плановете за споделен хостинг предлагат определено количество пропускателна способност на месец. Можете да оцените необходимата ви пропускателна способност, като разгледате размера и трафика на вашия уебсайт. Както при дисковото пространство, по-високите пропускателни способности имат своята цена.

Внимавайте за хостинг компании, които обещават „неограничена пропускателна способност“. Физическите ограничения често ограничават скоростта, което прави това невъзможно.

Време на работа и престой (Uptime)

Времето на работа на споделен хостинг план измерва времето, през което вашият уебсайт е достъпен за потребителите, докато времето на престой е процентът от времето, през което уебсайтът е недостъпен.

Ако е възможно, търсете компании, които свеждат времето на престой до минимум и времето на работа близо до 99.9%. Ако някой ви обещава 100%, това в много случаи не е истина или невъзможно, просто всичко се случва и има инциденти.

Сигурност

Сигурността е друга важна характеристика, която си струва да се вземе предвид, преди да изберете доставчик на хостинг услуги.

WordPress като цяло е сигурен, но популярността му го е направила любима цел за пробиви и атаки от всякакъв тип.

Плановете за споделен хостинг не предлагат подобни функции за сигурност. Затова ви предлагаме да сравнявате опциите за сигурност по подразбиране, когато проверявате хостинг плановете.

Поддръжка на клиенти

Преди да се регистрирате какъвто и да е споделен хостинг план, помислете за обслужването на клиенти на компанията. Рядко се стига до техническа поддръжка, ако всичко работи и е настроено правилно, но когато ви трябва е добре да бъде на ниво.

Разглеждането на опита с поддръжката на клиенти на компанията е особено важно за собствениците на нови уебсайтове и технофобите. Нуждаете се от някой, който може да ви помогне да разрешите проблемите бързо и търпеливо да ви преведе през процеса. Представете си колко разочароващо би било, когато уебсайтът ви се срине и не можете да се свържете с вашата хостинг компания.

Потърсете доставчик на хостинг услуги, който можете да ползвате и като партньор и асистент, ако имате нужда от съдействие. Докато четете отзиви за обслужване на клиенти, трябва също да вземете предвид:

Достъпност: Техниците от екипа им трябва да са на разположение 24/7 по различни канали като имейл, тикетинг система, телефон, чат на живо и социални медии.

Време за реакция: Дългото време на изчакване означава твърде много заявки, недостатъчно квалифициран персонал или и двете. Искате ли да работите с компания, която ви губи времето и затруднява достигането до поддръжката на клиенти?

Тук имайте предвид, че нормално би могло да се води и реакция в рамките от 30-60 мин. В зависимост от случая и проблема. Лесните проблеми отнемат и по-малко време за реакция.

Техническа експертиза: Техническите лица трябва да могат да разрешават проблемите на клиентите бързо.

Екстри

Хостинг компаниите предлагат и няколко екстри, за да се отличат от другите споделени хостинг планове.

Някои примери включват:

Архивни копия – Бекъпи (Резервни копия)

Предварително инсталирани приложения като имейл хостинг, контролен панел (cPanel, Directadmin) и инструменти за изграждане на уебсайтове (Softaculous)

Безплатна регистрация на домейн и SSL сертификати при регистрация

Подходящ ли е споделеният хостинг за вас? Сравнение на споделения хостинг с други видове хостинг решения.

Изборът на правилния хостинг пакет е от решаващо значение за производителността на уебсайта ви.

На новите собственици на уебсайтове често се препоръчва да изберат споделен хостинг, защото е евтин и лесен. Но ако споделеният хостинг не може да отговори на нуждите на уебсайта, той ще струва повече в дългосрочен план.

След като разгледахме характеристиките на споделения хостинг, както и неговите предимства и недостатъци, нека разгледаме как споделеният хостинг се нарежда до другите хостинг решения на пазара.

Споделен хостинг срещу нает сървър

Наетият сървър е пряката противоположност на споделения хостинг. Той е перфектният избор за уебсайтове, които получават голям трафик и се нуждаят от контрол над своите ресурси.

Това е и най-скъпият вид хостинг решение (на практика е цял физически сървър), защото не споделяте сървъра с никой друг - имате пълен контрол над него. Освен достъп до най-бързите скорости и получаване на толкова място за съхранение, колкото искате, наличието на нает сървър означава, че трябва сами да се грижите за операционната система и поддръжката.

Можете или не да поемете по пътя „Направи си сам“ и да станете свой собствен системен администратор, или да наемете технически експерт. Този подход може да е чудесен, но може да се обърне срещу вас, ако не внимавате. Времето ви струва пари и трябва да го харчите за разрастване на бизнеса си, а не администриране на сървър. Тук наемате човек, който да го прави или се заемате вие с това. В двата случая излиза скъпо, но свободата винаги е струвала пари.

Споделен хостинг срещу VPS хостинг

VPS хостингът комбинира всички предимства на споделения хостинг и наетия сървър.

Подобно на наетия хостинг, уебсайтовете на VPS хостинг плана имат собствено сървърно пространство, но цената е висока. Подобно на споделения хостинг, уебсайтовете споделят сървърно пространство, така че производителността все още зависи от другите уебсайтове, с които споделят сървърно пространство. Говорим за физическо сървърно пространство. Виртуалното вече е разпределено.

VPS хостингът е най-подходящ за уебсайтове, които се нуждаят от по-голям контрол над ресурсите си, но не се нуждаят от нает сървър.

Споделен хостинг срещу управляван хостинг

Управляваният, менажирания WordPress хостинг (или WordPress хостинг) е специфичен вид споделен хостинг, при който сървърите са специално конфигурирани за WordPress. WordPress уебсайтовете в рамките на управляван WordPress хостинг план работят по-бързо и гладко. Но това винаги може да се постигне и с друг тип хостинг, въпрос на настройки и оптимизация, както на системата, така и на софтуера на сървъра.

Подобно на споделения хостинг, управляваните хостинг планове включват всичко, от което потребителите на WordPress може да се нуждаят за своя уебсайт, включително:

Предварително инсталирани плъгини

Инсталиране на WordPress с едно щракване

Предварително проектирани WordPress теми

Drag-and-drop конструктори

Екип за обслужване на клиенти с експертиза в WordPress

Споделен хостинг срещу облачен хостинг

Споделеният хостинг, VPS хостингът и специализираният хостинг са видове обикновен хостинг.

При обикновения хостинг, уебсайт (или множество уебсайтове) се намират на физически сървър. Той е централизиран, което означава, че когато сървърът не работи, всички уебсайтове, хоствани на сървъра, се сриват заедно с него. Потребителите ще трябва да чакат хостинг компанията да оправи сървъра.

Облачният хостинг решава този проблем. За разлика от обикновения хостинг, облачният хостинг работи на виртуализация, при която група сървъри се комбинират, за да хостват множество уебсайтове.

Данните на вашия уебсайт изглежда се съхраняват на един сървър. Но в действителност данните се съхраняват на различни места – ако виртуален сървър не работи, все още можете да извличате резервни копия на данни от други сайтове. Плановете на облачен хостинг ви позволяват да избирате дата центрове близо до вашия източник на трафик, което гарантира по-бързо време за зареждане.

Най-хубавото на облачния хостинг е неговата гъвкавост и мащабируемост. Той може да поеме големи обеми трафик и пикове в трафика и работи на база „потреба“, така че е лесно да се добави място за съхранение.

Подобно на специализирания хостинг, облачният хостинг се препоръчва за уебсайтове с висок трафик, които се нуждаят от много процесорна мощност, честотна лента и дисково пространство. Може дори да се използва като алтернатива за хостване на големи онлайн магазини.

Пример: Един физически сървър, свързан с пет виртуални сървъра. Третият виртуален сървър се разклонява на три единици, а именно разработка на приложения, уеб хостинг и отдалечен достъп до работен плот. Какво е облачен хостинг? Облачният хостинг е сървърна и мрежова инфраструктура, която използва софтуер, за да раздели един физически сървър на няколко виртуални сървъра.

Предлага ли CooliceHost споделен хостинг?

Въпреки малкото предимства на споделения хостинг, споделеният WordPress хостинг са много предпочитан вариант, не само при старт, но и при водене на не много големи уебсайтове с нисък трафик.

Хостинг планове на CooliceHost за уеб-базирани приложения, бази данни не попадат в никоя от традиционните категории хостинг. За разлика от други хостове, които са по-евтини и по-малко сигурни, CooliceHost е създаден за производителност и сигурност.

Компанията поддържа персонализиран и контейнеризиран хостинг стек, който не прави компромис с качеството. В комбинация с AMD процесори и NVMe пространдство и Premium Tier мрежата, която предлага ниска латентност и по-бързо маршрутизиране на трафика, CooliceHost предлага на потребителите бързи хостинг планове на достъпни цени.

Обобщение

Сега, след като знаете какво е споделеният хостинг, как работи, какви са неговите функции и какви са неговите предимства и недостатъци, вие сте напълно подготвени да решите дали това е необходимото решение за вашия уебсайт.

Ако търсите нещо по-надеждно и сигурно, ви предлагаме да изберете управляван облачно (Cloud) хостинг решение. Всички Cloud планове на CooliceHost включват:

Безпроблемна инсталация на WordPress чрез инсталатор на приложения

Безплатни SSL сертификати

Интеграции на Redis cache

Тестов период, в който да се пробват плановете

24/7 мониторинг на работоспособността

Поддръжка от световна класа от нашия екип от експерти, разработчици и инженери

Получете всичко това и много повече с 30-дневна гаранция за връщане на парите. Вижте какво казват клиентите на компания или се свържете с тях, за да намерите правилния план за вас.

Развийте сайта си с управлявания Cloud хостинг на CooliceHost, създаден за бързина, сигурност и простота. С CooliceHost получавате:

Безпроблемен контрол над всички елементи от плана ви, благодарение на Directadmin контрол панела

Неограничени безплатни миграции, обработвани от експертен екип по миграции

24/7/365 поддръжка от експерти

Премиум инфраструктура

Сигурност от корпоративен клас чрез интегрирани проактивни защити

Глобален обхват с 12 локации в различни дата центъра

Може да се насладете на първия си безплатен месец при заявка!

