Час пик 2

13 Август 2025

Реклама

Инспектор Лий от Кралската хонконгска полиция се връща в Китай заедно със своя американски колега, лосанджелиския детектив Джеймс Картър. Двамата възнамеряват малко да си починат, но тутакси са въвлечени в разследването на убийството на двама американски митнически агенти, попаднали по следите на заговор за фалшифициране на банкноти, в който е въвлечен и Рики Тан – един от най-могъщите гангстери от Триадата и стар враг на Лий.

Двете ченгета, колкото и да са печени, имат нужда от подкрепа – помагат им сексапилната тайна агентка Изабела, милиардерът-хотелиер Стивън Райн и опасната фатална жена Ху Ли.

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.