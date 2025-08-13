Инспектор Лий от Кралската хонконгска полиция се връща в Китай заедно със своя американски колега, лосанджелиския детектив Джеймс Картър. Двамата възнамеряват малко да си починат, но тутакси са въвлечени в разследването на убийството на двама американски митнически агенти, попаднали по следите на заговор за фалшифициране на банкноти, в който е въвлечен и Рики Тан – един от най-могъщите гангстери от Триадата и стар враг на Лий.

Двете ченгета, колкото и да са печени, имат нужда от подкрепа – помагат им сексапилната тайна агентка Изабела, милиардерът-хотелиер Стивън Райн и опасната фатална жена Ху Ли.