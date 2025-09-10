Дъщерята на генерала

(„The General's Daughter“, САЩ, 1999 г.)

10 Септември 2025

Реклама

Жанр: трилър, криминален, мистъри

Режисьор: Саймън Уест

В ролите: Джон Траволта, Маделин Стоу, Джеймс Кромуел, Тимъти Хътън, Лесли Стефансън, Даниел фон Барген, Кларънс Уилямс III, Джеймс Уудс, Джон Бийзли, Бойд Кестнер и др.

 

Елизабет Кембъл – дъщеря на известен и влиятелен генерал, става жертва на жестоко убийство. Разследването е възложено на Пол Бренър (Джон Траволта), който педантично се запознава с обстоятелствата около престъплението и постепенно навлиза в задкулисния свят на висшата враст. В света на смущаващите военни тайни той неочаквано разкрива безброй интриги и разрушителни амбиции.

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.