Дъщерята на генерала

Жанр: трилър, криминален, мистъри

Режисьор: Саймън Уест

В ролите: Джон Траволта, Маделин Стоу, Джеймс Кромуел, Тимъти Хътън, Лесли Стефансън, Даниел фон Барген, Кларънс Уилямс III, Джеймс Уудс, Джон Бийзли, Бойд Кестнер и др.

Елизабет Кембъл – дъщеря на известен и влиятелен генерал, става жертва на жестоко убийство. Разследването е възложено на Пол Бренър (Джон Траволта), който педантично се запознава с обстоятелствата около престъплението и постепенно навлиза в задкулисния свят на висшата враст. В света на смущаващите военни тайни той неочаквано разкрива безброй интриги и разрушителни амбиции.