Дух в броня
(„Ghost in the Shell“, САЩ, Китай, Хонконг, 2017 г.)
10 Септември 2025
Жанр: трилър, фентъзи, екшън
Режисьор: Рупърт Сандърс
В ролите: Скарлет Йохансон, Такеши Китано, Майкъл Пит, Пилоу Асбек, Жулиет Бинош, Чин Хан, Данусия Самал, Лазарус Ратуер, Петер Фердинандо, Каори Момои, Ютака Изумихара и др.
Майора е единствен по рода си хибрид между човек и киборг, ръководител на елитния Отдел 9. Работата на Отдел 9 е да се противопоставя на най-опасните престъпници и екстремисти. Те ще трябва да се изправят пред враг, чиято единствена цел е да унищожи всички разработки в кибертехнологиите на „Hanka Robotic“.