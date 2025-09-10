Дух в броня

(„Ghost in the Shell“, САЩ, Китай, Хонконг, 2017 г.)

10 Септември 2025

Реклама

Жанр: трилър, фентъзи, екшън

Режисьор: Рупърт Сандърс

В ролите: Скарлет Йохансон, Такеши Китано, Майкъл Пит, Пилоу Асбек, Жулиет Бинош, Чин Хан, Данусия Самал, Лазарус Ратуер, Петер Фердинандо, Каори Момои, Ютака Изумихара и др.

 

Майора е единствен по рода си хибрид между човек и киборг, ръководител на елитния Отдел 9. Работата на Отдел 9 е да се противопоставя на най-опасните престъпници и екстремисти. Те ще трябва да се изправят пред враг, чиято единствена цел е да унищожи всички разработки в кибертехнологиите на „Hanka Robotic“.

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.