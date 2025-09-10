Дух в броня

Жанр: трилър, фентъзи, екшън

Режисьор: Рупърт Сандърс

В ролите: Скарлет Йохансон, Такеши Китано, Майкъл Пит, Пилоу Асбек, Жулиет Бинош, Чин Хан, Данусия Самал, Лазарус Ратуер, Петер Фердинандо, Каори Момои, Ютака Изумихара и др.

Майора е единствен по рода си хибрид между човек и киборг, ръководител на елитния Отдел 9. Работата на Отдел 9 е да се противопоставя на най-опасните престъпници и екстремисти. Те ще трябва да се изправят пред враг, чиято единствена цел е да унищожи всички разработки в кибертехнологиите на „Hanka Robotic“.