Офицери и пешки

Жанр: криминален, военен, трилър

Режисьор: Робърт Редфорд

В ролите: Том Круз, Робърт Редфорд, Мерил Стрийп, Майкъл Пеня, Андрю Гарфийлд, Питър Бърг, Кевин Дън, Дерек Люк, Лари Бейтс, Кристофър Мей, Дейвид Пийз, Хайди Янсън и др.

Калифорнийски професор с идеалистични възгледи (Робърт Редфорд) се опитва да вдъхнови студентите си да преосмислят живота си. Междувременно, обаятелен сенатор Джаспър Ървинг (Том Круз) споделя пред журналистката Жанин (Мерил Стрийп) нова стратегия за войната в Близкия Изток.

От другата страна на земното кълбо, в Афганистан, двама от бившите студенти на професора – Ариан (Дерек Лук) и Ърнест (Майкъл Пеня) – се борят за свободата и за собствения си живот. Под обстрела на куршумите и красноречието, тези три истории фокусират вниманието върху тънката линия, която разделя офицерът от пешките във всеки от нас.