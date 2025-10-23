Огън под земята

Жанр: трилър, екшън

Режисьор: Феликс Алкала

В ролите: Стивън Сегал, Марг Хелгенбъргър, Крис Кристоферсън, Стивън Ланг и др.

Безкрайните зелени хълмове са част от незабравимата природа на югоизточната част на щата Кентъки. Но скоро това райско кътче може да бъде разрушено от една смъртоносна тайна, пазена в страх от години...

Джак Тагърт е шеф от Федералната агенция за защита на околната среда. Той се е заел с разследването на безмилостно убийство на свой колега. Това налага да отпътува към малките селца, разположени в полите на Апалачите, за да изобличи хората, превърнали този красив район в един от най-опасните в страната с изоставени мини, пълни с отровни химически вещества.