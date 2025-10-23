Открити рани

Жанр: екшън, криминален

Режисьор: Анджей Бартковяк

В ролите: Ева Мендес, Стивън Сегал, Бил Дюк, Том Арнолд, Айзея Уошингтън, DMX, Дейвид Вадим, Джил Хенеси и др.

50 кг. хероин изчезват от най-строго охранявания район в Детройт и никой не може да обясни как. Някой е забогатял с 5 млн. долара - може би някой с униформа. За Латрел Уокър – купувача на стоката, случката провокира въпрос: дали всички ченгета са корумпирани? Но когато пътищата му се пресичат с Орин Бойд, той разбира че нищо не е такова, каквото изглежда – дори законът.

Своенравният детектив Бойд е преместен в участъка в най-престъпния район. За нула време той попада по следите на вътрешна наркосделка. И единственият, който може да помогне да открие истината, съвсем не е ченге.