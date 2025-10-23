Открити рани

(„Exit Wounds“, САЩ, 2001 г.)

23 Октомври 2025

Реклама

Жанр: екшън, криминален

Режисьор: Анджей Бартковяк

В ролите: Ева Мендес, Стивън Сегал, Бил Дюк, Том Арнолд, Айзея Уошингтън, DMX, Дейвид Вадим, Джил Хенеси и др.

 

50 кг. хероин изчезват от най-строго охранявания район в Детройт и никой не може да обясни как. Някой е забогатял с 5 млн. долара - може би някой с униформа. За Латрел Уокър – купувача на стоката, случката провокира въпрос: дали всички ченгета са корумпирани? Но когато пътищата му се пресичат с Орин Бойд, той разбира че нищо не е такова, каквото изглежда – дори законът.

 

Своенравният детектив Бойд е преместен в участъка в най-престъпния район. За нула време той попада по следите на вътрешна наркосделка. И единственият, който може да помогне да открие истината, съвсем не е ченге.

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.