Прецакването

(„The Score“, САЩ, 2001 г.)

10 Септември 2025

Жанр: криминален, драма, трилър

Режисьор: Франк Оз

В ролите: Робърт Де Ниро, Едуард Нортън, Марлон Брандо, Анджела Басет, Гари Фармър, Пол Соулс, Джейми Харолд, Серж Уд, Мартин Дрейнвил, Марк Камачо, Жан-Рене Уел, Клод Деспен и др.

 

Ник Уелс (Робърт Де Ниро) е престъпник, който решава да се „пенсионира“, тъй като за малко не го хващат при последния удар. Планът му е да живее спокойно с приятелката си и да върти джаз клуб в Монреал. Скоро Макс (Марлон Брандо) – негов добър приятел и партньор в незаконните дела, му прави предложение, на което Ник не може да устои: безценен френски скиптър е открит, докато е внасян контрабандно в страната.

 

Жезълът се намира под засилена охрана и скоро ще бъде върнат във Франция. Ник трябва да се съюзи с вътрешния човек на Макс – младия, талантлив и агресивен крадец Джаки Телър (Едуард Нортън), за да се сдобие със скъпоценния предмет и да реши финансовите си проблеми завинаги. Остава единствено въпросът: Кой кого ще прецака?

