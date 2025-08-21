Страшен филм 3

Жанр: хорър, комедия

Режисьор: Дейвид Зукър

В ролите: Еди Грифин, Памела Андерсън, Денис Ричардс, Реджина Хол, Анна Фарис, Лесли Нийлсън, Куин Латифа, Саймън Рекс, Чарли Шийн и др.

Репортерката Синди (Анна Фарис) разследва случая със странната видеокасета, причиняваща смъртта на нейния зрител в рамките на една седмица. Оказва се, че касетата е само едно от многото паранормални събития. Местните фермери Том (Чарли Шийн) и Джордж (Саймън Рекс) съобщават за огромни кръгове, появили се през нощта в нивите им. В цялата тази суматоха е намесен и президентът на САЩ (Лесли Нийлсън).