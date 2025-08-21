Страшен филм 3

(„Scary Movie 3“, САЩ, Канада, 2003 г.)

21 Август 2025

Реклама

Жанр: хорър, комедия

Режисьор: Дейвид Зукър

В ролите: Еди Грифин, Памела Андерсън, Денис Ричардс, Реджина Хол, Анна Фарис, Лесли Нийлсън, Куин Латифа, Саймън Рекс, Чарли Шийн и др.

 

Репортерката Синди (Анна Фарис) разследва случая със странната видеокасета, причиняваща смъртта на нейния зрител в рамките на една седмица. Оказва се, че касетата е само едно от многото паранормални събития. Местните фермери Том (Чарли Шийн) и Джордж (Саймън Рекс) съобщават за огромни кръгове, появили се през нощта в нивите им. В цялата тази суматоха е намесен и президентът на САЩ (Лесли Нийлсън).

 

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.