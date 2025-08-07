Апокалиптичната поредица „Шаркнадо“ с премиера в „Екшън до края на света“ по bTV Action

Торнадо, пълно с кръвожадни акули, връхлита Лос Анджелис

07 Август 2025

Спиращата дъха фантастична филмова сага „Шаркнадо“ завладява ефира на bTV Action от 9 август (събота). В продължение на три седмици, всяка събота и неделя от 20:00 ч. в рамките на рубриката „Екшън до края на света“, ще бъде показана пълната поредица от шест части на култовата сага. Събитията в „Шаркнадо“ не се подчиняват на законите на природата. Когато торнадо, пълно с кръвожадни акули, връхлита Лос Анджелис, някой трябва да се изправи срещу смъртоносната стихия и огладнелите зверове…

Главният герой Фин се оказва в епицентъра на битката за оцеляване, докато светът около тях буквално бива разкъсван от летящи акули и необясними природни феномени. Всеки следващ филм надминава предишния по мащаб и апокалиптична драма.

Първият филм дебютира през 2013 г. и се превръща в световен феномен. Във втората част „Завръщането“ акулите атакуват Ню Йорк, третият филм пренася хаоса в Белия дом, а четвъртата част  „Силата се пробужда“ черпи вдъхновение от „Междузвездни войни“. Петият филм „Глобален рояк“ се развива в цял свят – от Лондон до Рим и Токио, а шестата, последна част – „Въпрос на време“ – добавя към историята... пътуване във времето. „Шаркнадо“ е единствената поредица, която се разпростира в Космоса, на Еверест и дори в Древен Египет.

Не пропускайте пълната поредица „Шаркнадо“ в „Екшън до края на света“ – от 9 август (събота), всяка събота и неделя от 20:00 ч. по bTV Action и онлайн на VOYO!

