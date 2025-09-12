Българските мачове за Купа „Дейвис“ – тази събота и неделя пряко по bTV Action

Българските тенис герои отново завладяват ефира на bTV Media Group! След битката на US Open, която bTV излъчи ексклузивно миналата събота, шампионът от Откритото първенство на САЩ при юношите Иван Иванов и финалистът Александър Василев застават рамо до рамо на корта у нас. Двамата са част от отбора на България за сблъсъка с Финландия за Купа „Дейвис“ този уикенд в Пловдив, който зрителите ще могат да проследят пряко по bTV Action. Мачовете са в събота от 12:00 и 14:00 ч. и в неделя от 11:00 и 13:00 ч.

16-годишният Иванов вече 4 години тренира в академията на Краля на клея – Рафаел Надал – и вижда различните реалности между България и школата: „Базата тук наистина е уникална, една от най-добрите, ако не и най-добрата в България. Да играя в България, както се казва – в дома ми, наистина е едно от най-добрите чувства в спорта“.

Един от съотборниците на Иван ще бъде и неговият последен опонент на финала на US Open при юношите – Александър Василев, който ще дебютира за България. „Изключително съм щастлив, тъй като това е първо участие в Купа „Дейвис“, коментира Василев – първи братовчед на Григор Димитров.

И Иванов, и Василев гледат към влизане в мъжкия тенис. „Това е една от най-трудните стъпки за тенис кариерата на всеки един играч“, споделя Иванов. „Следващата част от мечтата е мъжкият тенис. Българската школа е добра. Имаме история в тениса“, казва Василев.

Не пропускайте мачовете за Купа „Дейвис“ между България и Финландия – в събота от 12:00 и 14:00 ч. и в неделя от 11:00 и 13:00 ч. пряко по bTV Action!