bTV Action ще излъчи финала на „Къщата на инфлуенсърите“ – сезон 4 – в неделя от 20:00 ч.

Четирима финалисти ще се борят за голямата награда от 25 хиляди лева

bTV Action ще направи зрителите съпричастни с грандиозния финал на четвъртия сезон на „Къщата на инфлуенсърите“ – интернет феноменът, който завладя онлайн пространството и се превърна в един от любимите формати на младата аудитория. Кулминацията на шоуто е в неделя (19 октомври) от 20:00 ч. в зала „Арена София“, а зрителите ще могат да научат името на победителя на живо по bTV Action и онлайн в Youtube канала „Pavel Kolev & Icaka“.

„Къщата на инфлуенсърите“ е най-гледаният и коментиран онлайн риалити формати у нас, който събира на едно място едни от най-популярните лица в социалните мрежи. В рамките на няколко месеца те живеят заедно и се изправят пред различни забавни мисии, творчески предизвикателства и неочаквани обрати, които поставят на изпитание техните таланти, стратегии и умения за общуване.

Водещи на „Къщата на инфлуенсърите“ са известните ютубъри Павел Колев и Ицака (Христо Стефанов), които са и продуценти на формата заедно с Петьо Пъшев. Четвъртият сезон на риалитито събра под един покрив 17 популярни българи от различни сфери в интернет пространството, а сред тях бяха и познати от ефира на bTV лица – Виктор Русинов и Йоана Илиева от четвъртия сезон на „Ергенът“, Грозденка Владова и Владимир Северинов от „Островът на 100-те гривни“ и Божана Кацарова – победител в третия сезон на „MasteChef“.

До финала на „Къщата на инфлуенсърите“ стигнаха грумърката Денислава Велкова, ютубърът Алпер Чочев, актьорът Красимир Джунов и моделът Лина Роскин. По време на коментарното студио в защита на финалистите ще застанат техни близки, приятели и отпаднали участници от сезона. Победителят, който ще грабне голямата награда от 25 хиляди лева, ще бъде определен на живо в залата с грандиозна битка на уникална, специално изградена 360-градусова сцена, както и от вота на публиката и зрителите.

Не пропускайте да гледате финала на четвъртия сезон на „Къщата на инфлуенсърите“ – в неделя (19 октомври) от 20:00 ч.  на живо по bTV Action и онлайн в Youtube канала „Pavel Kolev & Icaka“!

