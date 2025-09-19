Церемонията по връчването на най-престижните футболни награди „Златната топка“ 2025 – пряко в ефира на bTV Action и онлайн на VOYO

Най-престижната церемония по връчването на индивидуалните награди в световния футбол – „Златната топка“ – ще се проведе в Париж на 22 септември (понеделник). bTV Media Group ще направи съпричастни зрителите със събитието, отличаващо най-добрите футболисти през годината – ексклузивно в ефира на bTV Action и онлайн на VOYO. Началото е точно в 22:00 ч. пряко от театър „Шатле“.

Най-изявени фаворити за кавалер на „Златната топка“ за 2025 г. са младата звезда на Барселона Ламин Ямал и французинът Усман Дембеле от Пари Сен Жермен. Едва 18-годишен, Ямал реализира 18 гола и 25 асистенции, като изигра ключова роля за спечелването на три национални трофея на клуба си и допринесе за достигането им до полуфиналите на Шампионска лига. От своя страна, Дембеле изведе ПСЖ до исторически требъл, който включваше първи трофей за парижани в Шампионската лига. Французинът игра в 53 мача през целия сезон, отбелязвайки 35 гола и давайки 16 асистенции.

Интригата се засили и от изявлението на Килиан Мбапе, който въпреки че отбеляза 44 гола и стана голмайстор на Ла Лига, потвърди, че няма да присъства на гала церемонията. В интервю той призна, че ще гледа „Златната топка“ по телевизията, като открито заяви подкрепата си за Усман Дембеле. „Ще се радвам, ако Усман спечели, защото е мой приятел и го подкрепям от самото начало“, коментира нападателят на Реал Мадрид.

Сред специалните гости в парижкия театър „Шатле“ ще бъде и българската легенда Христо Стоичков – носител на „Златната топка“ за 1994 г. Камата вече намекна, че може да бъде човекът, който ще връчи трофея на новия му притежател. „Има двама ясни фаворити – Ламин Ямал и Усман Дембеле. Предполагам, че Шампионската лига ще има голяма тежест. Да видим дали ще дам наградата на някой от тях“, заяви Стоичков пред Mundo Deportivo.

Престижът на церемонията се подсилва и от списъка с номинирани, сред които личат имената на Джуд Белингам, Мохамед Салах, Винисиус, Роберт Левандовски и самия Мбапе. Общо 30 футболисти ще се борят за отличието, като победителят ще бъде определен от гласовете на 100 международни журналисти. За първи път в историята на наградите ще има пълно равенство между половете – всички отличия при мъжете ще имат своя аналог и при жените, като 50 журналисти ще определят дамската носителка на „Златната топка“.

Голямото събитие обещава да събере елита на световния футбол в Париж. Дали Ламин Ямал ще влезе в историята като най-младият носител на „Златната топка“, или Усман Дембеле ще се окичи с първата си индивидуална корона, зрителите на bTV Action и абонатите на VOYO ще разберат на живо на 22 септември (понеделник) от 22:00 ч.!