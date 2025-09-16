Екипът на „Хавай 5-0“ завладява ефира на bTV Action

Елитен спецотряд ще изтръгва престъпността, заляла слънчевите брегове на Оаху, в хитовия американски сериал „Хавай 5-0“ („Hawaii Five-O“), който тръгва от 16 септември (вторник) в ефира на bTV Action. Епизодите на динамичната поредицата, емблема в криминалния жанр, ще се излъчват всяка делнична вечер от 21:00 ч., като ще са налични и онлайн във видео платформата на bTV Media Group VOYO!

Историята:

Капитан Стивън „Стийв“ Макгарет (Алекс О'Лафлин) е уважаван и награждаван офицер от флота, бивш морски тюлен. След дългогодишна служба във военноморските сили, той се завръща в Оаху, Хавай, за да разследва убийството на баща си. Ситуацията обаче налага Макгарет да промени плановете си, след като губернаторът на Хаваите го убеждава да оглави свой собствен специален екип – „5-0“.

В отряда на Макгарет влизат инспектор Даниъл „Дано“ Уилямс (Скот Каан) – бивш полицай от Ню Джърси, който предпочита небостъргачите на големия град пред райските гледки на крайбрежието, но се премества, след като бившата му жена се установява на Хаваите заедно с тяхната дъщеря, Чин Хо Кели (Даниъл Дей Ким) – бивш полицейски инспектор от Хонолулу, някога протеже на бащата на Макгарет, но несправедливо обвинен в корупция и прехвърлен в охранителен патрул.

Към екипа се присъединява и братовчедката на Чин – Коно Калакауа (Грейс Парк) – красива хавайска девойка, току-що завършила полицейската академия, нетърпелива да се нареди сред елита на полицията. Разследването на убийството на баща му помага на Макгарет да се сближи със сестра си Мери-Ан (Тарин Манинг), с която преди време са прекъснали отношения.

Екип „5-0“ бързо се превръща в стожер на справедливостта за жителите на Хавай. С уникалната си комбинация от военна дисциплина, полицейски опит и неподправен хавайски дух, те се изправят срещу организираната престъпност, корупцията и терористичните заплахи, надвиснали над райското кътче. Всеки случай поставя героите пред изпитания, в които техният професионализъм и симбиоза помежду им са от решаващо значение. Отвъд битката с престъпността, сериалът проследява и личните взаимоотношения между членовете на екипа, които са не по-малко интересни.

За сериала:

„Хавай 5-0“ е съвременна екранизация на класическия сериал от 1968 г. на CBS. Хитовата поредица върви в Америка в продължение на цели десет сезона – от 2010 до 2020 г. „Хавай 5-0“ печели милиони зрители по целия свят със своята динамика, спиращи дъха екшън сцени и харизматични персонажи. В главните роли са Алекс О'Лафлин, Скот Каан, Даниъл Дей Ким и Грейс Парк.

„Хавай 5-0" е американски екшън сериал.