Политическият сериен трилър „Операция САБЯ“ с ексклузивна премиера по bTV Action от 4 септември

Един от най-награждаваните балкански сериали за последните няколко години – тоталният сръбски хит „Операция САБЯ“ („Operation Sabre“, 2024 г.) – тръгва премиерно в ефира на bTV Action от 4 септември (четвъртък). Събитията в политическия трилър ни пренасят в началото на XX век, когато Сърбия е разтърсена от убийството на първия демократично избран министър-председател в новата история на страната – Зоран Джинджич. Покушението става повод за светкавичната организация на най-мащабната полицейска акция до този момент – „Операция САБЯ“, а събитията покрай нея оживяват в зрелищния сериал от 2024 г., който зрителите ще могат да проследят всяка делнична вечер от 21:00 ч. Епизодите ще бъдат достъпни и онлайн на видео платформата VOYO.

Историята:

На 12 март 2003 г. в центъра на Белград отеква изстрел, който променя хода на сръбската история. Министър-председателят Зоран Джинджич е застрелян посред бял ден от снайперист на „Червените барети“. Следва светкавичен отговор от правителството под кодовото название „Операция САБЯ“ – най-мащабната полицейска акция в новата история на Сърбия, насочена срещу организираната престъпност и старите структури на властта.

Именно тези драматични събития оживяват в хитовия сериал „Операция САБЯ“, който пресъздава критичните дни на хаос, страх и решимост, когато една държава повежда битка за собственото си оцеляване. Повратната точка в новата сръбска история е разказана през гледната точка на полицейски инспектор, млад престъпник и журналистка, чието търсене на истината я води в недрата на прогнилия от корупция държавен апарат.

Сериалът „Операция САБЯ“ умело преплита действителни събития с художествени интерпретации, за да представи сложната реалност на Сърбия в началото на новото хилядолетие. Между корупцията, бунтовния дух на младежта и сенчестите връзки между престъпния свят и политиката, историята показва как една нация се опитва да скъса оковите на мрачното си минало.

За сериала:

„Операция САБЯ“ е копродукция на This and That Productions, RTS (Сърбия) и АГИТПРОП (България), подкрепена от ИА „Национален филмов център“ и Творческа Европа – Програма МЕДИА. Сериалът имаше световна премиера в конкурсната програма на CannesSeries 2024, където спечели наградата за най-добър актьорски състав. Представен е и на кинофестивалите в Сараево, Талин и Бърно, където спечели приз за най-добър телевизионен сериал. Световните продажби на продукцията се осъществяват от „Бета Филм“.

В главните роли зрителите ще видят Драган Мичанович, Милица Гойкович, Любомир Бандович, Лазар Тасич, Златко Бурич, Федя Щукан, Ясна Джуричич, Доля Гавански, Линда Русева и Стефан А. Щерев. Режисьори са Горан Станкович и Владимир Тагич, а сценаристи – Дежан Причич, Владимир Тагич, Горан Станкович, Мая Пелевич и Марян Алчевски.

Не пропускайте премиерния сръбски сериал „Операция САБЯ“ – от 4 септември (четвъртък), всяка делнична вечер от 21:00 ч. по bTV Action и онлайн на VOYO!