Суперкупата на УЕФА – тази вечер пряко в каналите на bTV Media Group

Тази вечер (13 август) точно в 22:00 ч. предстои големият сблъсък за Суперкупата на УЕФА. Зрелището е гарантирано пряко в ефира на bTV Action, онлайн на VOYO и на честотите на bTV Radio. Специалното студио с водещ Илия Илиев започва половин час по-рано – в 21:30 ч., като студийната програма ще продължи и след края на мача.

В спор за трофея ще се изправят отборите на ПСЖ – победител в последното издание на Шампионска лига, и Тотнъм – в Лига Европа. Юбилейното 50-о издание на Суперкупата на УЕФА предстои да противопостави английския тим, който за първи път ще играе в такъв мач, и парижани, които през 1996 г. губят от Ювентус възможността да грабнат победата. Те ще се срещнат на стадион „Фриули“ в Удине, Италия, за да определят кой да вдигне първия трофей на УЕФА за новия сезон 2025/26.

ПСЖ записа триумфална победа във финала на Шампионска лига, разгромявайки Интер с 5:0. Тотнъм, от своя страна, се наложи с 1:0 над Манчестър Юнайтед в изцяло английския финал в Лига Европа. Днес „шпорите“ обаче излизат с нов треньор начело – датчанинът Томас Франк, който ще се опита да се противопостави на звездната селекция на Луис Енрике. Съдия на френско-английския сблъсък е португалецът Жоао Пинейро.

