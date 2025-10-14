Женска „Кунг-фу“ сила превзема ефира на bTV Action

Премиерният сериал тръгва на 14 октомври (вторник) и ще се излъчва всяка делнична вечер от 20:00 ч.

Впечатляваща комбинация от бойни изкуства, мистерия и адреналин очаква зрителите на bTV Action с премиерата на новия американски сериал „Кунг-фу“ („Kung Fu“), който тръгва от 14 октомври (вторник). Епизодите от поредицата, в центъра на която е Ники Шен – жена, която превръща вътрешната си сила и впечатляващи шаолински техники в оръжие срещу престъпността, ще се излъчват всяка делнична вечер от 20:00 ч.

Историята:

Решена да потърси призванието си в живота, младата американка от китайски произход Ники Шен (Оливия Лиан) напуска колежа и предприема съдбоносно пътуване до изолиран женски шаолински манастир в Китай. Там тя открива вътрешен мир, изгражда духа и дисциплината си и усъвършенства бойните си умения под ръководството на своята мъдра наставничка и духовен водач Пей-Лин (Ванеса Кай). Три години по-късно животът на Ники се преобръща, когато манастирът е разрушен, а Пей-Лин е убита от безмилостната Жилан (Ивон Чапан), която открадва мистичния меч от храма – древен артефакт, криещ необикновена сила.

Ники е принудена да се завърне в Сан Франциско, където открива, че градът е потънал в престъпност, а семейството ѝ – в дългове. Майка ѝ Мей-Ли (Куанг Хуа Тан) и брат ѝ Райън (Джон Прасида) едва свързват двата края, а баща ѝ се оказва в болница след нападение от престъпната банда на мафиота Канг (Тери Чен), свързан с китайската „триада“. Решена да не позволи на злото да управлява, Ники използва новопридобитите си умения и философията на Шаолин, за да защити близките си и квартала си в Сан Франциско.

С помощта на брат си Райън и сестра си Алтеа (Шаном Данг), Ники започва разследване срещу „триадата“, изправяйки се срещу Канг в зрелищна битка. Това обаче е само началото на нейното пътуване – не просто в борбата със злото, а и в откриването на истинското ѝ призвание… В същото време Ники научава, че откраднатият меч е само един от осемте мистични оръжия, които могат да отключат разрушителна сила. Тайнствен белег, който се е отпечатал върху ръката ѝ при сблъсъка с Жилан, се оказва ключ към загадката… Така Ники се впуска в надпревара с времето, за да спре злодейката преди мистичните оръжия да попаднат в грешните ръце.

Сред бурята от битки и опасности Ники неочаквано открива и любовта – в лицето на Хенри (Еди Лиу) – млад историк и майстор по бойни изкуства, който ѝ помага да разгадае тайните на древните оръжия. Между двамата пламва силна връзка, основана на доверие и взаимно уважение, но общата им кауза ги поставя пред трудни избори…

За сериала:

„Кунг фу“ впечатлява със зрелищни бойни сцени, съчетани с емоционална дълбочина и морални дилеми. Освен че разгръща майсторски двубои, сериалът разглежда и теми като семейната обич, дълга, саможертва и силата на жените да променят света около себе си. „Кунг фу“ е модерна адаптация на едноименния класически сериал от 70-те години, като поставя женски персонаж в центъра на интригуващата история. В главната роля влиза актрисата Оливия Лиан, която впечатлява с физическа подготовка и въздействаща игра. Сериалът е продукция на Warner Bros. Television и Berlanti Productions, известни с хитовете „Светкавицата“, „Стрелата“ и „Супергърл“.

Не пропускайте премиерния сериал „Кунг-фу“ – от 14 октомври (вторник), всяка делнична вечер от 20:00 ч. по bTV Action!

