Световното първенство по вдигане на тежести 2025 – пряко по RING и онлайн на VOYO

България ще бъде представена от шестима тежкоатлети, сред които Карлос Насар, Ангел Русев и Христо Христов

Реклама

От 2 до 11 октомври най-добрите тежкоатлети ще определят най-силните помежду си в Световното първенство по вдигане на тежести 2025 в норвежкия град Фьорде. Шестима наши състезатели ще излязат на подиума, за да докажат, че България остава сила в световния елит, а категориите ще можете да наблюдавате пряко по RING и онлайн на VOYO.

 

Всички погледи ще бъдат вперени в олимпийския шампион Карлос Насар (категория до 94 килограма), който вдига в петък (9 октомври) от 20:30 ч. пряко по RING и онлайн на VOYO. Той ще се съревновава в жестока конкуренция с двама олимпийски шампиони. Въпреки проблемите с рамото, петкратният европейски шампион Ангел Русев обещава да даде всичко от себе си за отличие в изтласкването до 60 килограма на 3 октомври (събота) от 20:30 ч. Младият гигант Христо Христов пък е готов да атакува медалите в категория до 110 килограма на 10 октомври (неделя) също от 20:30 ч. в ефира на RING и онлайн на VOYO. Дениз Данев, Иван Димов и Габриел Маринов също ще покажат характер и сила в едни от най-оспорваните категории.

 

Световното първенство във Фьорде обещава да бъде историческо – както с новите категории, които правят конкуренцията още по-безмилостна, така и с шанса България отново да покаже златния си дух на подиума.

 

ПРОГРАМА НА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ 2025 В ЕФИРА НА RING И ОНЛАЙН НА VOYO:

3 октомври (петък):

18:00 – жени до 53 кг. – RING и VOYO

20:30 – мъже до 60 кг. – RING и VOYO (с участието на Ангел Русев)

4 октомври (събота):

18:00 – мъже до 65 кг. – RING и VOYO

20:30 – жени до 58 кг. – VOYO

5 октомври (неделя):

18:00 – жени до 63 кг. – VOYO

20:30 – мъже до 71 кг. – RING и VOYO

6 октомври (понеделник):

20:30 – мъже до 79 кг. – RING и VOYO

7 октомври (вторник):

18:00 – мъже до 88 кг. – RING и VOYO

20:30 – жени до 69 кг. – RING и VOYO

8 октомври (сряда):

20:30 – жени до 77 кг. – RING и VOYO

9 октомври (четвъртък):

18:00 – жени до 86 кг. – RING и VOYO

20:30 – мъже до 94 кг. – RING и VOYO (с участието на Карлос Насар)

10 октомври (петък):

20:30 – мъже до 110 кг. – RING и VOYO (с участието на Христо Христов)

11 октомври (събота):

14:30 – жени над 86 кг. – RING и VOYO

20:30 – мъже над 110 кг. – RING и VOYO

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.