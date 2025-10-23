Братя Братоеви влизат в епичен сблъсък с Боряна Братоева и Петър Антонов в „Аз обичам България“

В предстоящия епизод на „Аз обичам България“ два звездни и харизматични отбора – спортисти срещу артисти, ще се изправят в оспорвана битка един срещу друг с много знания, високи скорости и великолепно чувство за хумор. Довечера точно в 20:00 ч. по bTV започва един от най-забавните и динамични епизоди досега, който няма да мине без забавно-артистичен хаос, изненади от всякакъв калибър (и ръст) и абсолютно неочаквани обрати.

Капитан Буков ще заложи на стабилна и буквално висока подкрепа в лицето на волейболните национали Георги и Валентин Братоеви. Тяхното присъствие в студиото ще внесе не само спортен дух, но и стратегическо мислене, което обещава много динамика, оспорвани моменти и смях. От другата страна, Стоян Дойчев ще играе рамо до рамо с шеметната актриса Боряна Братоева и колегата си Петър Антонов, които ще разчитат не само на артистичен подход, бързи реакции и добро настроение, но и ще приложат невиждан хъс за победа. Случайно или не, и тримата в отбор Дойчев ще се окажат от Варна, а дали това е някаква специална стратегия на „морския“ капитан, зрителите скоро ще разберат.

„Много Братоеви станаха в това студио?“, ще възкликне водещата в началото на играта, в опита си да разбере има ли роднинска връзка между волейболистите и актрисата.

Още в първата игра с въпрос към играчите, пред очите им ще „оживее“ българският цар Калоян, с помощта на изкуствения интелект. В последвалата игра „Анаграма“ отборите пък ще трябва да съставят възможно повече думи, които се равняват на точки, а началните думи ще са „турбуленция“ и „снеговалеж“. Зрителите ще станат свидетели и на истински рекорд, но с отрицателен знак, след който един от капитаните ще констатира: „Е, толкова лош резултат до момента не е имало!“.

Неведнъж в играта капитан Дойчев ще се „перчи“ или пък ще се окаже „в плен“ на високите братя Братоеви, а на моменти ще бъде истински „изплашен“ от настървената си съотборничка Боряна Братоева, която ще се бори за всяка точка в играта, буквално „на живот и смърт“.

В играта „Щурец в ухото“ и двата отбора ще развият невиждано бясно темпо, а единият от тях толкова ще се въодушеви, че ще обърка и посоката на движение, и думите, и… ще се обяви за отбор Вихрушка!

Целият епизод ще бъде един истински вихър от емоции, знания, веселба, закачки и обрати, и до последно няма да е ясно, кой отбор ще победи. В „Колелото на съдбата“ изненадите ще изкачат буквално на всяко завъртане, а когато се паднат „-20“ и „+50“ точки, то всички ще изпаднат в бурен смях и в пълен шок от случващото се!

С много напрежение, неочаквани реакции и абсурдни ситуации, „Аз обичам България“ отново ще докаже, че знанието и забавлението могат да вървят ръка за ръка, поднесени с чудесна енергия, талант и чувство за хумор. Гледайте тази вечер по bTV, а повече за предаването можете да намерите и в каналите му в Instagram, Facebook и TikTok.

„Аз обичам България“ се заснема в съответствие със зелените практики, верифицирани от ALBERT – организацията, която подпомага екологичната устойчивост на телевизионната и филмова индустрия в сътрудничеството с BAFTA.