ДесиСлава, Ники Илиев, Стефан Рядков и Ева Леа влизат в „Аз обичам България“ тази вечер в 20:00 ч. по bTV

Жълти картони, страхотна българска музика, перфектна игра на токчета и 50 точки в „Колелото на съдбата“ вдигат настроението в новия епизод

Тази вечер в „Аз обичам България“, от 20:00 ч. по bTV,  зрителите ще станат свидетели на зрелищна и оспорвана надпревара между два звездни отбора, в която няма място за скука! Капитанът Стоян Дойчев ще поведе към победата актьора с хиляди лица Стефан Рядков и режисьора с бърз ум Ники Илиев, които влизат в неговия отбор. Срещу тях довечера ще се изправи капитан Филип Буков, който ще бъде обграден от две изключително красиви и талантливи дами – топ певицата и майстор на имитациите ДесиСлава и младата и чаровна Ева Леа.

Очакват ги много обрати и изненади – от класическите „Анаграма“ и забавни музикални загадки до шумната и смешна „Щурец в ухото“, и пъзели със скрити лица на популярни български личности. Изкуственият интелект също ще се намеси с любопитни въпроси, а очарователната Габи ще задава своите нестандартни и неочаквани гатанки на участниците, които този път ще предизвикат не само логиката, но и въображението им.

Особено вълнуващ момент в епизода ще настъпи с „Героите сред нас“ - играта, в която този път ще се явят не една, а две вдъхновяващи дами. С делото си, те ще напомнят на зрителите и всички в залата, че промяната започва от вътре – навън. Какво е тяхното изключително постижение и защо ще предизвика сълзи в очите на Алекс Сърчаджиева – ще стане ясно след броени часове.

Жълтите картони буквално ще валят към отборите в опита им да познаят скрития предмет в играта „Мистерии в кутии“, а ДесиСлава ще покаже перфектен баланс на токчета и завидна бързина, тичайки с буквите в играта „Анаграма“.

Всичко може да се обърне за секунди, когато се стигне до „Колелото на съдбата“ и завидните 50 точки, които ще улучи за един от отборите. Много смях, сълзи, българска музика и нови знания за родината ще донесе новият епизод на „Аз обичам България“, а кой отбор ще триумфира на финала – гледайте довечера от 20:00 ч. по bTV. Едно е сигурно – епизодът не е за изпускане, а всичко за предаването можете да следите и в каналите му в Instagram, Facebook и TikTok.

„Аз обичам България“  се заснема в съответствие със зелените практики, верифицирани от ALBERT – организацията, която подпомага екологичната устойчивост на телевизионната и филмова индустрия в сътрудничеството с BAFTA.

 

Реклама

