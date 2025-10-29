Иво Димчев, Иво Танев, Райна Караянева и Людмила Сланева – Локо играят в „Аз обичам България“ – в четвъртък от 20:00 ч. по bTV

Новият епизод на „Аз обичам България“ – в четвъртък от 20:00 ч. по bTV, обещава чудесни музикални изпълнения, актьорски капитански превъплъщения и куп емоции, поднесени с много хумор и настроение.

Капитаните на отборите – Филип Буков и Стоян Дойчев – отново ще поведат своите съотборници в безмилостна, но забавна битка за знания за родината, а как те самите се подготвят за нея – ще се опита да разбере водещата на играта – Алекс Сърчаджиева. В отбора на Буков този четвъртък ще бъде особено музикално и артистично с участието на колоритния Иво Димчев и чаровната актриса Людмила Сланева – Локо. Срещу тях ще се изправи отборът на Стоян Дойчев, който ще се довери на две истински телевизионни звезди – водещата на „Ергенът: Любов в рая“ – Райна Караянева и опитния шоумен Иво Танев. С всички тези симпатяги в студиото няма как в играта да липсват както смях, така и стратегически ходове, гарнирани с шеговити забележки и съперничество.

Още в първата игра ще изправят „Иво срещу Иво“, а с помощта на изкуствения интелект пред участниците ще „оживее“ самият Богомил Райнов с интересен въпрос към участниците за живота си. Всички в студиото и пред екраните ще станат свидетели и на прослушване за ролята на българския Джеймс Бонд, а кой ще вземе ролята и дали някой изобщо ще я вземе – ще стане ясно в четвъртък вечерта.

Епизодът ще предложи още истински езикови предизвикателства, а и гимнастики, в играта „Анаграма“, а музикалните загадки ще изпитат не само слуха, но и паметта на участниците, а и танцувалните им умения. Сред песните, които този път бенда на предаването ще изпълни на живо, са – „Черната овца“ на група АХАТ, „По-полека“ на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени и „Да се събудиш до мен“ на Веселин Маринов, а за разкош и самият Иво Димчев ще изпълни акапелно своята „Баница“.

Както винаги, в „Героите сред нас“, в светлината на прожекторите ще е човек с главно „Ч“, който доказва, че силата на духа не познава граници. Историята му ще развълнува не само участниците, но и зрителите пред екраните, а примерът му е истински достоен за възхищение.

В „Щурец в ухото“ и двата отбора ще се представят повече от забавно и отлично, а Райна Княгиня, както ще я нарекат съотборниците й в една от игрите, ще се справи блестящо с обясненията на скритите в кутиите предмети.

Не пропускайте следващия епизод на „Аз обичам България“ – в четвъртък вечер по bTV, а повече за предаването можете да намерите и в каналите му в Instagram, Facebook и TikTok.

„Аз обичам България“ се заснема в съответствие със зелените практики, верифицирани от ALBERT – организацията, която подпомага екологичната устойчивост на телевизионната и филмова индустрия в сътрудничеството с BAFTA.