Изненадващ гост връхлита в студиото на „Аз обичам България“ и „шокира“ новите капитани Филип Буков и Стоян Дойчев

Супер забавен епизод с неочаквани обрати и много смях дава старт на новия сезон на играта - тази вечер от 20:00 ч. по bTV

Остават броени часове до началото на новия супер свеж и забавен сезон на „Аз обичам България“, в който знанието и смехът ще продължат да вървят ръка за ръка, и да дават на всички нас още повече причини да обичаме родината си. Цялото семейство е добре дошло пред екрана, тази вечер точно в 20:00 ч., когато очарователната Александра Сърчаджиева ще представи на цяла България новата блестяща двойка капитани – актьорите Филип Буков и Стоян Дойчев. С невероятно чувство за хумор, чудесни закачки помежду си и отдаденост в играта до краен предел, двамата ще поведат отборите си към голямата победа, независимо каква цена ще има тя.

Снимка: Лилия Йотова

А ето и кои са членовете на отборите в първия епизод довечера: капитан Филип Буков ще разчита на сериозна мъжка подкрепа от актьорите на Народния театър „Иван Вазов“ - Деян Ангелов и Христо Петков. Силен отпор и огромна конкуренция обаче ще им бъдат две талантливи и красиви актриси – Стефания Колева и Лили Гелева, които смело застават зад своя капитан Стоян Дойчев.

Снимка: Лилия Йотова

Оспорвана игра, караници, смешки и невероятни обрати ще съпътстват играта от началото до края. А сред игрите, наред с познатите и обичани такива, зрителите ще се забавляват и с новите, весели и динамични „ПО-БЪРЗИЯТ ПЕЧЕЛИ“ и „АНАГРАМИ“. В „Героите сред нас“ все така на фокус ще бъдат слабо познати, но достойни съвременни българи – истински герои, пример за подражание и възхищение, а кои ще бъдат те – ще стане ясно след броени часове.

Снимка: Лилия Йотова

Кой от капитаните ще се окаже по-добър в музикалните игри, кой от отборите „почти ще се изпокара“ преди финала, и кой от участниците ще се окаже неволен подсказвач в играта „РОЖДЕН ДЕН“ - зрителите ще разберат още тази вечер.

Снимка: Лилия Йотова

Забавлявате се от сърце, докато научавате нови интересни факти за родината, с първия епизод на „Аз обичам България“ - точно в 20:00 ч. по bTV.

Всякакви новини за предаването можете да следите и в каналите му в Instagram, Facebook и TikTok

Гледайте
цели епизоди на
