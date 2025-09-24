Йордан Йовчев, Николаос Цитиридис, Мишо Шамара и Ивка Бейбе влизат в „Аз обичам България“ – утре вечер в 20:00 ч. по bTV

Капитани ходят на ръце, участници се поздравяват с „иху-аху“ и рекорд в играта „Анаграма“ бележат новия епизод на семейната игра

Нови и неочаквани факти за родината, много смях и истинско състезание по „ходене на ръце“ между капитаните очакват зрителите на bTV утре вечер точно в 20:00 ч., в новия епизод на „Аз обичам България“. Любими песни на големите Лили Иванова, Георги Минчев и на Криско ще звучат прелестно и неузнаваемо в музикалните загадки, изпълнени от бенда на предаването, а в играта „Анаграма“ и двата отбора ще се справят толкова добре, че дори ще бъде поставен рекорд.

В четвъртък вечер в отбора на капитан Стоян Дойчев с изключителен хъс за победа и с отлични знания ще блеснат – олимпийският шампион Йордан Йовчев и един от членовете на журито в „България търси талант“ – Николаос Цитиридис. С не по-малко настървение, на страната на капитан Филип Буков, с радостни възгласи „иху“ при всяка спечелена точка в играта ще се впуснат – рапърът Мишо Шамара и инфлуенсърката Ивка Бейбе.

Момичето ни освен красиво е и умно!“, ще възкликне Буков след един от верните отговори в игрите, а коя е подправката, с която обича да готви Николаос Цитиридис – зрителите пред екрана предстои да разберат.

Малката фея – Габи, и този път е напълнила торбата си с гатанки, за да затрудни максимално „големите“ играчи в епизода, а големият герой в „Героите сред нас“ ще развълнува с делата и примера си, и ще отправи силно послание, че: „Промяната започва с мънички крачки от всеки един от нас!“.

Ще разменят ли отборите точките си след „Златната кутия“ и кой от участниците ще „спечели“ цели 0 точки в „Колелото на съдбата“ – ще стане ясно в новия епизод на играта в четвъртък.

Не пропускайте „Аз обичам България“ всеки четвъртък от 20:00 ч. по bTV, а всички новини за предаването можете да следите и в каналите му в Instagram, Facebook и TikTok.

 

„Аз обичам България“  се заснема в съответствие със зелените практики, верифицирани от ALBERT – организацията, която подпомага екологичната устойчивост на телевизионната и филмова индустрия в сътрудничеството с BAFTA.

