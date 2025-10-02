Красота, бързина, токчета и 50 точки в „Колелото на съдбата“ донесоха победата на отбора на Филип Буков

В снощния пъстър и енергичен епизод на „Аз обичам България“, играта започна на високи обороти, с два отбора силно мотивирани да спечелят. Капитан Стоян Дойчев поведе в битка актьора с хиляда лица Стефан Рядков и режисьора с остър ум Ники Илиев. Срещу тях се изправи капитан Филип Буков, заобиколен и сериозно подкрепен от две красиви и талантливи певици - ДесиСлава и Ева Леа. От самото начало капитаните ясно заявиха, че са тук за победа. С много настроение, знания за родината и никакъв компромис, двамата „запретнаха ръкави“ и се впуснаха в играта.

Снимка: Олег Попов

Снимка: Олег Попов

Снимка: Олег Попов

Първата игра, с помощта на изкуствения интелект, въпрос зададе Апостола на Свободата, отборите откриваха грешки в картина на Владимир Димитров – Майстора и бе изпитана тяхната наблюдателност. Играта завърши наравно, но още в следващата игра отборите трябваше да се поизпотят, трупайки точки под формата на думи. Отбор Дойчев успя да съчини 10 анаграми от думата „откровение“. Но Филип и неговите дами, за изненада на всички, се оказаха по-бързи, въпреки високите токчета на момичетата. Извоюваха цели 11 точки от „равновесие“, а като истински кавалер, Филип Буков не пропусна да ги похвали. Разбрахме още един от талантите на ДесиСлава и, че сърцето й е свободно от 4 години.

Снимка: Олег Попов

Снимка: Олег Попов

Музикалната игра с песента на Васил Найденов „Бързам, нямам време“ изобщо не затрудни Деси, която я отгатна от раз. Гатанките на малката Габи пък, освен много смях, този път донесоха на отборите и философски прозрения, че човек трябва да даде, за да получи. Буков позна една от гатанките, Ева – друга, Ники се затрудни, а резултатът след играта се покачи на 18 на 11 точки за отбора на Филип и певиците.

Снимка: Олег Попов

Снимка: Олег Попов

В играта „Рожден ден“, в която подарък буквално „гръмна“ в ръцете на Буков, а разликата в резултата се стопи до 18 т. за Буков, срещу 17 т. за Стоян Дойчев. През сложните въпроси на пъзела, Стефан Рядков беше безпогрешен и заедно с отбора си разпознаха, че зад парченцата се крие снимката на DARA, макар и надолу с главата. Острието в отбора на Буков се оказа ДесиСлава, която с правилните си отговори и с малко „капитанска“ помощ, откри че заад техния пъзел е скрит Графа.

Снимка: Олег Попов

Снимка: Олег Попов

Снимка: Олег Попов

След почти изравняване на резултата, в музикалната загадка с песен изпълнена наобратно, ДесиСлава разпозна песента си „Бели нощи“, с което донесе още две точки за своя отбор, а след това сама изпълни вечния си хит. Истински вълнуващ момент настъпи в играта „Героите сред нас“, в която този път гостуваха две дами – истински пример, не само за отношения между учител и ученик, но и за подкрепа и реално свършена работа в името на доброто. Учителката Десислава Йорданова и нейната ученичка Лора Георгиева са хората превърнали английската гимназия в Русе в първото училище с нулев отпадък в България. Участниците в отборите не успяха да разпознаят двете героини, но тъй като отборът на Буков беше съвсем близо до отговора – водещата Алекс Сърчаджиева им даде 10 точки. Историята на двете жени просълзи и Алекс, и ДесиСлава, и вдъхнови всички в студиото и пред екраните с доказателството, че промяната тръгва отвътре – особено когато учител и ученик се обединят.

Снимка: Олег Попов

Снимка: Олег Попов

След емоциите в „Героите сред нас“ дойде време за повече шум и много смях в студиото на „Аз обичам България“. В играта „Щурец в ухото“ ДесиСлава буквално бълбукаше и обясняваше зрелищно всяка дума, а отборът ѝ не пропусна нито една дума. Разликата вече стана чувствителна – 55 на 41. В музикалната загадка с емоджита Ники Илиев и Дойчев разгадаха песента „Обсебен“ на Стенли, но не успяха да настигнат летящия отбор на Буков.

Снимка: Олег Попов

Снимка: Олег Попов

„Мистериите в кутии“ донесоха повече жълти картони за забранени думи от всеки друг път досега, но разбира се и много смях. Дойчев и Ники се опитаха да изкопчат поне точка срещу едно „джобно радио“, скрито в кутията, а Ева Леа наруши правилата два пъти, но това не спря Филип да познае думата „катък“ и дори поиска да си намаже филия с него.

Разходката на картата на България вкара допълнително напрежение – Буков натискаше бутона, още преди да чуе въпроса, а Дойчев вече не знаеше кой съвет да слуша, когато трябваше да постави пула на картата и резултатът се качи до 62:51 т. в полза на отбор Буков.

Снимка: Олег Попов

Кулминацията настъпи с песента „Облаче ле бяло“, която бе отговор в последната музикална загадка, а ДесиСлава не просто я разпозна, а и изпълни прекрасно под съпровод на бенда. Изпълнението разплака Алекс Сърчаджиева, а Ники Илиев шеговито ѝ напомни, че ако техния отбор я беше познал, хич нямаше да я просълзи. Стигна се и до „Колелото на съдбата“, което обърна цялата игра: Ева Леа удари завидните 50 точки, после още 13, и още 14… , а резултатът вече прие чудовищна разлика - 141 точки на 51. Отбор Дойчев просто нямаше как да спре тази буря от точки и емоции, и при всеки въпрос бе „на косъм“ от верния отговор, без шанс да завърти колелото.

Снимка: Олег Попов

На последния въпрос Филип и компания отново бяха по-точни и финалният резултат беше повече от категоричен: 153 на 51 точки. Отбор Буков грабна победата с класа, хумор и много музика, а ДесиСлава доказа, че сцената ѝ е втори дом, дори когато не пее.