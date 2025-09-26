Малшанс за отбора на Буков с 0 точки в „Колелото на съдбата“

В последния супер весел епизод 3 на „Аз обичам България“ капитаните Стоян Дойчев и Филип Буков поведоха своите отбори в оспорвана битка, изпълнена със смях, състезателен дух и много изненади. Към отбора на Дойчев се присъединиха комикът Николас Цитиридис и олимпийският шампион Йордан Йовчев, докато Буков разчиташе на свежата и чаровна Ивка Бейбе и рап легендата Мишо Шамара.

Снимка: bTV, Олег Попов

Още в началото беше ясно, че напрежението ще е голямо – Стоян Дойчев влезе в студиото със самочувствие и се закани, че ще „размаже“ конкуренцията, а Николас веднага демонстрира, че има опит с бутоните, като жури в „България търси талант“ и показа бързи реакции. Шегите не закъсняха – от закачливото „Филип, ожени се за мен“ до смелото изказване на Николас към водещата Алекс Сърчаджиева, че не му е любимата водеща.

Първата игра с въпрос, зададен от „Ламята“, изправи участниците пред трудни факти, но Мишо Шамара впечатли с точния си отговор за художника Мърквичка и си заслужи аплодисментите на публиката. В играта „анаграма“ обаче отборът на Буков постигна рекорд – успя да сътвори цели 10 верни думи, докато отборът на Дойчев беше съвсем близо зад тях - с 9. Атлетичният капитан Буков шеговито отбеляза, че „мускулите побеждават ума“, или поне в тази игра.

Снимка: bTV, Олег Попов

В следващата музикалната задача Николас нямаше как да сбърка песента „Малка жълта рокля“ на Веселин Маринов, а всички участници се включиха в бурни танците под съпровода на бенда на предаването. В епизода, дойде ред и на малката Габи, която обяви, че и този път се е подготвила добре, но оказа се, че и участниците този път са на ниво, защото откатнаха всичките и гатанки.

Следващата игра, в която отборите отварят парченцата на пъзела на стената, за да познаят коя известна личност се крие на снимката под него, Ивка позна почти „от раз“, че там е София Маринова. Николас също се справи отлично, познавайки журналиста Георги Милков. А след втория верен отговор на Ива Бейбе, Буков не пропусна да похвали съотборничката си – „момичето ни освен красиво, е и умно“.

Снимка: bTV, Олег Попов

В поредната музикална задача Филип веднага разпозна песента „Детелини“ на Лили Иванова, споделяйки, че я е пял още в трети курс в НАТФИЗ. При играта „Героите сред нас“ Николас без колебание посочи Лазар Радков – създателя на кампанията „Капачки за бъдеще“. При неговата поява в епизода, всички участници се обединиха около идеята, че промяната започва с малки стъпки от всеки един от нас.

Въпреки всички усилия на отбора на Буков, резултатите започнаха да се накланят стабилно в полза на Дойчев – след играта „Щурец в ухото“ отборът му водеше с 59 точки срещу 38. Ивка Бейбе блесна в играта с разпознаване на песен по емоджита, познавайки и дори изпявайки хита на Криско – „Ела и си вземи“. В играта с кутии, с предмети от миналото и настоящето, и двата отбора се справиха отлично, а Дойчев разпозна дори „фигурален чорапогащник“ обяснен от Николас, който май не беше чувал за съществуването на такъв.

Снимка: bTV, Олег Попов

Напрежението се покачи при отварянето на „Златната кутия“, когато Филип Буков трябваше да реши дали да размени точките на своя отбор за тези на конкурентния. Затова двамата капитани си спретнаха състезание по ходене на ръце, в което Буков, очаквано, се оказа по-издръжлив. Въпреки победата, той прояви щедрост и реши да не размени точките, като обяви, че освен на умения, е голям и на щедрост.

Снимка: bTV, Олег Попов

Последва музикално предизвикателство с песента „Блажени години“ на Георги Минчев, която Николас и Дойчев познаха и изпълниха с много настроение, а с напредване на играта, те отново показаха характер и хъс, с което затвърдиха предимството си.

В последната игра – „Колелото на съдбата“, Йордан Йовчев донесе 11 точки за отбора си, а Буков даде възможност на човек от публиката да завърти вместо него и получи 5 точки. Голямата изненада, която предизвика и много смях сред участниците, дойде от Ивка, която „спечели“ 0 точки.

Снимка: bTV, Олег Попов

С резултат от 72 на 49 точки, отборът на Стоян Дойчев стана победител в епизода, доказвайки, че съчетанието между знание, бързина, хъс и добро настроение винаги печели.