Много смях, пухкави зайчета и липса на късмет за един от отборите - в последния епизод на „Аз обичам България“

В истински празник на знанието и смеха, хумора и изненадите, музиката и … зайците, се превърна тази вечер студиото на „Аз обичам България“. От едната страна на картата на България се строи отборът на капитан Стоян Дойчев, заедно с певицата Деси Добрева и актьора Румен Угрински, а срещу тях – отборът на Филип Буков, подсилен от волейболната легенда Владо Николов и дамата с мощен глас – Кичка Бодурова, която не само се потопи в играта „на макс“, но и открито заяви, че си търси български зет.

Началото бе дадено с играта, я която изкуственият интелект задава въпроси на участниците, а в последния от тях Румен Угрински се справи наистина блестящо, благодарение на това, че годината на раждането му съвпадала с годината на изобретяване на първия дигитален часовник. Така Румен, а и зрителите, разбраха за българския учен Петър Петров, който го е изобретил и благодарение, на който точките отидоха за отбора на Дойчев.

След това дойде ред на любимата на всички „Анаграма“. В нея отбор Дойчев разби всички рекорди досега и състави цели 12 думи от думата „прахосмукачка“, докато Буков и компания се разписаха с 9 думи от „пътепоказател“ – не без помощта и на капитана на противниковия отбор. Временният резултат показа преднина за Дойчев – с 16 на 11 точки.

В последвалата музикална игра сцената завладя Кичка Бодурова, която, освен че позна песента си „Пея за всички приятели“, направо я изпя заедно с бенда, за радост на всички и най-много на Алекс Сърчаджиева, якото се оказа голяма нейна фенка. Цялата зала се разтанцува, а водещата дори си събу обувките, за да се справи още по-добре на дансинга.

И след тази веселба, дойде ред на експерта по трудните въпроси – Габи. Последваха няколко неуспешни опита за верен отговор и малката Габи заслужено все от точките и на двата отбора. Тя дори „свали на земята” Буков с култовата реплика: „Първо трябва да мислиш и след това да говориш“, когато той натисна бутона без да знае какво да отговори. Сцената се превърна в истинска класна стая пълна с усмивки, а Филип не пропусна да върне закачката, когато и Стоян се оплете в отговорите.

Играта продължи все така енергично и с настроение, а подаръкът в „Рожден ден“ избухна в ръцете на Румен Угрински. След това пъзелите, зад които се крие снимката на популярна българска личност, донесоха още вълнение – отборите познаха, че зад парчетата от пъзелите се крият Азис, Лили Иванова и Любо Киров.

Последва играта „Героите сред нас“, в която този път блесна Цветелина Енчева – Лина, която представи своята доброволческа организация в помощ за изоставени зайчета. Историята и делото й развълнуваха участниците, които не успяха да разпознаят коя е тя, но Алекс Сърчаджиева даде 10 т. на отбора на Буков, защото той бе наистина съвсем близо до отгорова. За финал, в студиото влязоха няколко зайчета готови за осиновяване, а Кичка Бодурова дори си хареса едно от тях.

Следващата порция забавление настъпи с играта „Шурец в ухото“, в която кукерът на Деси предизвика сълзи от смях, а Алекс почти отне една точка на Кичка Бодурова, защото се усъмни, че може да е видяла отговора на една от думите. Тогава Кичка Бодурова бе готова за се разплаче, в опит да докаже честната си игра, затова водещата „се поправи“ и й бързо върна „взетата“ точка.

В музикалната загадка с емоджита публиката отново се оказа златния коз за отбор Буков, защото му помогна да познае песента „Приятели“ на Фамилия Тоника, че дори му помогна и с текста.

Скритите предмети в кутиите в „Мистерия с кутии“ донесоха още голяма доза смях и носталгия у играчите, а в тях се криеха от пеньоар, който Алекс подари на Буков за баба му, до плакат на Си Си Кеч. Владо Николов забавлява всички с неочакваното обяснение на думата „пемза“, като попита съотборниците си „коя е реката в Лондон, започваща с „П“?

Златната кутия този път бе с ключова роля в развоя на играта и обърна резултата и благодарение на познаването на „лавандула“. Отборът на Дойчев реши да размени точките си с тези на Буков и резултатът се обърна – Дочев поведе с 61 т. срещу 41 т. за Буков.

Публиката отново помогна на Буков за отгатване песента на обратно – „Отначало“ на Миро, а Дойчев му подхвърли шеговито, че това са „най-измъчените две точки“ в живота му.

Малко преди финала – Деси Добрева изпя акапелно песента „Лудо младо“ по молба на водещата и защото нейният отбор водеше в резултата.

В последната игра „Колелото на съдбата“ Кичка Бодурова бе в центъра на събитията - тя въртя колелото като шампион, но късметът хич не беше на нейна страна. Съотборниците й я насърчиха да не се отказва да върти, а дори на последното въртене, когато се падаше ред на Дойчев – той я покани да играе вместо техния отбор. Резултатът отново беше леко драматичен и потвърди думите на Кичка, че тя никога не е разчитала на късмета си, а винаги на много, много работа.

Победителят на вечерта бе отборът на Стоян Дойчев с резултат 66 на 54 точки. Заслужена победа с много настроение, песни, закачки и песента „Аз обичам България“, в изпълнение на бенда и на всички в залата.