Неочаквани обрати, много смях и забавен танц на победата - тази вечер в „Аз обичам България“ от 20:00 ч. по bTV

Тази вечер в „Аз обичам България“ зрителите на bTV могат да очакват всичко – бурен смях и напрегнати моментите, неочаквани обрати, остър ум, бързи рефлекси, завиден ентусиазъм и .. един забавен „танц на победата“, представен с известна доза самочувствие.

В отбора на Филип Буков този път ще влязат рапърът и шоумен Лъчо от „СкандаУ“ и инфлуенсърът с остро чувство за хумор – Асен Кукушев. А от другата страна на картата на България, в отбора на Стоян Дойчев ще застанат актьорите Ива Тодорова и Силвестър Силвестров, които без грам притеснение ще извадят артистичния си арсенал в борбата за всяка точка.

Още в първата игра пред очите на участниците ще „оживеят“ емблематични фигури от нашата история, задавайки им въпроси, с помощта на изкуствения интелект. А в играта „Анаграма“, този път оборите ще се „поизмъчат“ да измислят, да подредят бързо и точно възможно повече думи, които ще трябва да съставят от думите „безпристрастен“ и „екосистема“.

В новия епизод, малката Габи или „сладкото страшилище за възрастните“, ще изненада играчите не само с гатанки, а и с плакат с изписани правила на нейната игра. Но, дали това ще помогне на участниците да дадат повече верни отговори или ще се получи точно обратното – Габи ще им отмъкне няколко точки под носа – ще стане ясно след броени часове.

В епизода на обратите, няма да липсва и леко напрежение между отборите, но не всичко в играта ще бъде „на живот и смърт“, а напротив – ще е весело, музикално и супер забавно. А в потвърждение на това, отборът на Дойчев ще си измисли свой „танц на победата“ със смешна хореография.

„Нека всички да видят, че сме и умни, и красиви, и ритмични и пластични!“, ще се пошегува капитанът след първия победен танц.

Наред с музикалните загадки, в които ще звучат любими български песни на Миро, Дони и Нети, Орлин Горанов и Кристина Димитрова, няма да липсват и „гръмнали“ подаръци за рожден ден, а и нови закачки с поздрав към бабата на Буков.

Любимата игра „Героите сред нас“ и този път ще даде повод за гордост и вдъхновение на всички в залата и пред екраните, а посланието „да съхраним корените си и да пазим традициите“, ще звучи точно на мястото си в студиото на „Аз обичам България“.

Много смях, ентусиазъм, динамика и напрежение ще предложи новия епизод на играта, в който всеки въпрос може да обърне резултата, а всеки верен отговор – да е трамплин към победата.

Кой отбор обаче, ще се окичи с нея – зрителите ще разберат тази вечер точно в 20:00 ч. по bTV.

