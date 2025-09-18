Невероятни обрати, много смях и не една, а две Симони в студиото на „Аз обичам България“ тази вечер от 20 часа по bTV

Силни емоции, хубава българска музика, нови знания и любопитни факти за родината ще предложи на зрителите новият епизод на „Аз обичам България“ – тази вечер от 20:00 ч. по bTV. Капитаните ще покажат равностойна и достойна игра, а в отборите им този път ще блеснат не една, а две Симони. В отбора на Филип Буков ще играят - златното момиче Симона Пейчева и Даниел Бачорски от „Traitors: Игра на предатели“, а певицата Симона Загорова и актьорът Ники Станоев ще покажат знания, актьорски и музикални умения, изправяйки се в играта до капитан Стоян Дойчев.

„Стратегията ни е да слушаме Симона!“, ще заяви един от капитаните в началото на играта, а че това е правилната стратегия ще се окаже вярно и за двата отбора.

Въпрос за актуалния за сезона чушкопек ще обърка изненадващо всички участници, а със закачливата си усмивка и чудни гатанки малката Габи ще донесе много настроение и буквално „ще разкаже играта“ на големите, които ще трябва се „разделят“ с някоя и друга точка от актива си.

Отборът на Стоян Дойчев, въпреки верните отговори, трудно ще разпознае свой популярен колега от снимката в една от игрите, а с гласовит участник като Симона Загорова музикалните загадки ще бъдат песен, една от които тя ще изпълни под съпровода на страхотния бенд на „Аз обичам България“.

И този път „Аз обичам България“ ще срещне зрители и участници с истински достоен българин в „Героите сред нас“ – играта, в която емоциите надделяват, а чувството на възхищение е повод всеки пред екрана да се почувства поне малко по-горд от това, че е българин.

Непрекъснати догонвания и опити за изравняване на резултата, и шокиращи обрати в „колелото на съдбата“ ще вдигнат настроението в играта до краен предел, а кой отбор ще бъде победил – няма да е ясно до последната секунда в епизода.

Гледайте „Аз обичам България“ – за знанието, забавлението и любовта към родината – всеки четвъртък от 20:00 ч. по bTV.

Предаването се заснема в съответствие със зелените практики, верифицирани от ALBERT – организацията, която подпомага екологичната устойчивост на телевизионната и филмова индустрия в сътрудничеството с BAFTA.