Невероятни обрати, много смях и не една, а две Симони в студиото на „Аз обичам България“ тази вечер от 20 часа по bTV

Капитан Буков демонстрира плочки и мускули, капитан Дойчев не успява да разпознае колега, а малката Габи „разказва играта“ на всички с гатанките си в новия епизод довечера

Силни емоции, хубава българска музика, нови знания и любопитни факти за родината ще предложи на зрителите новият епизод на „Аз обичам България“ – тази вечер от 20:00 ч. по bTV. Капитаните ще покажат равностойна и достойна игра, а в отборите им този път ще блеснат не една, а две Симони. В отбора на Филип Буков ще играят - златното момиче Симона Пейчева и Даниел Бачорски от „Traitors: Игра на предатели“, а певицата Симона Загорова и актьорът Ники Станоев ще покажат знания, актьорски и музикални умения, изправяйки се в играта до капитан Стоян Дойчев.

Снимка: Лилия Йотова

 

„Стратегията ни е да слушаме Симона!“, ще заяви един от капитаните в началото на играта, а че това е правилната стратегия ще се окаже вярно и за двата отбора.

Снимка: Лилия Йотова

Снимка: Лилия Йотова

Въпрос за актуалния за сезона чушкопек ще обърка изненадващо всички участници, а със закачливата си усмивка и чудни гатанки малката Габи ще донесе много настроение и буквално „ще разкаже играта“ на големите, които ще трябва се „разделят“ с някоя и друга точка от актива си.

Снимка: Лилия Йотова

Отборът на Стоян Дойчев, въпреки верните отговори, трудно ще разпознае свой популярен колега от снимката в една от игрите, а с гласовит участник като Симона Загорова музикалните загадки ще бъдат песен, една от които тя ще изпълни под съпровода на страхотния бенд на „Аз обичам България“.

Снимка: Лилия Йотова

И този път „Аз обичам България“ ще срещне зрители и участници с истински достоен българин в „Героите сред нас“ – играта, в която емоциите надделяват, а чувството на възхищение е повод всеки пред екрана да се почувства поне малко по-горд от това, че е българин.

Снимка: Лилия Йотова

Непрекъснати догонвания и опити за изравняване на резултата, и шокиращи обрати в „колелото на съдбата“ ще вдигнат настроението в играта до краен предел, а кой отбор ще бъде победил – няма да е ясно до последната секунда в епизода.

Снимка: Лилия Йотова

Гледайте „Аз обичам България“ – за знанието, забавлението и любовта към родината – всеки четвъртък от 20:00 ч. по bTV.

Всякакви новини за предаването можете да следите и в каналите му в Instagram, Facebook и TikTok

Предаването се заснема в съответствие със зелените практики, верифицирани от ALBERT – организацията, която подпомага екологичната устойчивост на телевизионната и филмова индустрия в сътрудничеството с BAFTA.

