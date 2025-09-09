Стоян Дойчев от „Аз обичам България“: За мен от огромно значение е в каква България ще израснат моите деца

Тази седмица започва новия сезон на „Аз обичам България – на 11 септември от 20 часа по bTV. Edин от новите капитани в играта – актьорът Стоян Дойчев, разказва пред „България Днес“ за новата си роля, защо обича България и за колегата си и приятел – актьорът Филип Буков, с когото застава „рамо до рамо“ в това ново тв предизвикателство. Преди това двамата се срещат на снимачната площадка на култовия сериал „Татковци“, а в момента делят и една театрална сцена в спектакъла „Неделя сутрин“.

От четвъртък по bTV „бившите татковци“ ще мерят сили и знания в обичаното предаване, посветено на всичко, заради което си заслужава да обичаш страната си.

Ето какво сподели Стоян Дойчев пред изданието:

И този сезон зрителите, а и всички в студиото, ще се срещат с „Героите сред нас“ – играта, която представя не толкова известни, но изключителни, достойни съвременни българи, които са повод за гордост, възхищение и вдъхновение.

"Това си е голямо предизвикателство. Имах притеснения дали ще се справя, но Филип ме нави. Каза ми - дай да го направим, знаеш ли колко е яко! А и самото предаване е много позитивно и с много важна кауза и послания", разкри пред вестника Дойчев.

В интервюто Дойчев разказва и за „истинския“ живот на един татко. Той е баща на три прекрасни дечица – две, от които са близнаци, на прага на детската градина, а най-малкото е на 7 месеца. Със съпругата му се стараят да дадат най-добрия пример като родители, докато се справят с трудностите на младото семейство.

"За мен от огромно значение е в каква България ще израснат моите деца. Искам да ги науча да бъдат трудолюбиви хора, мислещи за средата и хората около тях. Които помагат на обществото, в полза са на него, без значение в каква посока", посочва актьорът от Столичния куклен театър.

Цялото интервю четете в изданието.

Снимките са на Лилия Йотова за bTV.