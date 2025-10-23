Страхотни емоции, обрати и драми с „-20“ и „+50 точки“ в „Колелото на съдбата“ превърнаха епизод тази вечер в един от най-забавните в историята на „Аз обичам България“

Два колоритни отбора се изправиха един срещу друг – този на Филип Буков, подсилен от волейболните звезди Георги и Валентин Братоеви, и отборът на Стоян Дойчев, в който играха актрисата Боряна Братоева и Петър Антонов.

Първата игра започна с въпрос от цар Калоян, „оживял“ чрез изкуствен интелект. Отборът на Буков натисна бутона първи, но сбърка, а Боряна донесе първата точка за своя тим. След това братята Братоеви бързо изравниха резултата. В играта „Анаграма“ волейболистите показаха впечатляваща бързина – съставиха 12 думи от „турбуленция“, докато съперниците им успяха само с 6 от „снеговалеж“. Това се оказа най-слабият резултат в историята на играта, както отбелязаха Буков и водещата.

След кратко напрежение между съотборниците на Дойчев, резултатът вече бе 14:8 за Буков. В музикалната задача Боряна позна песента „Най-щастливият ден“ на Контрол, но в гатанките и двата отбора сгрешиха. Петър Антонов особено се ядоса, защото знаел отговора, но не успял да го каже.

В играта „Рожден ден“ кутията гръмна в ръцете на Стоян Дойчев, а Буков натрупа още преднина. Следващият пъзел разкри снимка на Ивет Горанова, позната от Антонов, който намали разликата – 35:21 за Буков. При музикалната загадка Боряна позна изпълнителя Фамилия Тоника, но не и името на песента, и точките отидоха при противника.

Особено емоционален момент настъпи в „Героите сред нас“, в която този път главен герой беше Георги Иванов – баскетболист в инвалидна количка и „Спортист на България с увреждания“ за 2022 г. Неговата вдъхновяваща история разчувства всички в студиото и напомни, че в „Аз обичам България“ забавлението върви ръка за ръка със силните човешки послания.

Играта „Щурец в ухото“ донесе буря от смях – братята Братоеви блеснаха, а Боряна се пошегува, че нейният отбор бил „от друга планета“. Буков натрупа цели 14 точки срещу 7 за съперника и поведе с 61:28.

Въпреки голямата разлика, играта поднесе неочакван обрат. В играта с мистериозните кутии, а после и със Златната кутия, Стоян отговори вярно и „открадна“ точките на Буков, обръщайки резултата – 66:34. След играта с картата на България авансът в полза на Дойчев стана 69:39 точки.

Последната музикална загадка („По навик“ на Михаела Филева) остана неразпозната, а всичко се реши от „Колелото на съдбата“. Боряна добави 15 точки за своя тим, Валентин изтегли драматичните „-20“, а капитан Буков направи последното завъртане с „+50“. Въпреки това победител в епизода стана отборът на Стоян Дойчев с финален резултат 86:69 точки.