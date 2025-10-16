Танц на победата, много обрати, бързина и хъс в играта бележат последния епизод на „Аз обичам България“

Тази вечер в „Аз обичам България“ зрителите станаха свидетели на истински вихър от смях, емоции, неочаквани обрати и трогателни моменти. Двата отбора се впуснаха в поредица от шеметни игри, в които нищо не беше сигурно, а всичко – възможно. В отбора на Филип Буков в битка за знания влязоха Лъчо от „Скандау“ и инфлуенсъра Асен Кукушев, а в отбора на Стоян Дойчев достойно играха актьорите Ива Тодорова и Силвестър Силвестров.

Състезанието започна с игра, в която участниците трябваше да отговарят на разнообразни въпроси – от такъв, зададено от емблематична личност от българската история, „съживена“ с помощта на AI, през популярна фраза и такъв за памет. В нея уверено поведе отбора на Буков, а в последвалата „анаграма“, в която комбинацията от бързина, сръчност и ум са решаващи, отборът на Дойчев взе превес в резултата и обърна играта в своя полза.

В последвалата музикална загадка Буков позна, че песента е на Миро, но пък не се сети за заглавието й, с което точките отидоха за противниковия отбор, но вместо да се ядоса, Филип заяви с усмивка, че не се чувства губещ – защото песента си я знаел.

След това на сцената изгря добре познатото дете-чудо на играта – сладката Габи, въоръжена с плакат с правилата на играта й, за да ги виждат по-добре капитаните и участниците. С твърд тон, чувство за ред и с неподражаем стил тя въвлече участниците в своите гатанки, а смехът, плюсовете и минусите пред точките, и напрежението вървяха ръка за ръка. В края на играта се оказа, че резултатът се е наклонил в полза на отбор Дойчев и е станал 8 на 10 точки.

Дойде ред на играта „рождения ден“, която започна с откровена, шеговита изповед на Силвестър, който каза, че празнува рождения си ден абсолютно безотговорно - гледа да не кани никой, за да не му разваля празника! В шеги и закачки, участниците отговаряха на въпросите на водещата и си подаваха подаръка от ръка на ръка, докато на думата „бостан“ той внезапно „гръмна“ в ръцете на Филип Буков и с това разликата в резултата стана осезаема – 8 т. за Буков срещу 16 т. за Дойчев.

В играта, в която участниците трябваше да отворят парчетата на пъзела, за да разкрият коя известна личност се крие зад тях, точките продължиха да се трупат, но и напрежението между отборите нарастваше. На снимките се оказаха Веселин Маринов и Мария Бакалова, а отборът на Дойчев се „разписа“ със специален танц на победата. Алекс Сърчаджиева поздрави тримата герои от отбора за прекрасната хореография, а Дойчев поясни, че освен много умни, всички те са и красиви, и ритмични, и пластични!

В музикалната игра със звучене наобратно публиката помогна решително на отбора на Стоян Дойчев, който позна Криско и неговата песен, а танцът им отново влезе в действие, вече като официален ритуал при успех.

И тогава дойде моментът за „Героите сред нас“. Тук отборът на Буков, в лицето на Кукушев, не дадe никакъв шанс на отбор Дойчев, които не успяха да зададат дори един въпрос. Кукушев почти познаха с какво се занимава героят пред тях и отборът му безапелационно 10 т.

А героят в епизода се оказа истински майстор – не само на занаята, но и на духа. Людмил Йорданов - наследник на семейна традиция, той съхранява и предава магията на кукерските маски, като превръща корените в бъдеще. След години, прекарани в чужбина, той се завръща в България, отваря своя работилница и вдъхновява и млади, и стари да обичат и пазят традициите. В студиото той показа уникални кукерски маски – съчетание между дърворезба, история и дух. Присъстващите бяха развълнувани, а след поканата му към капитаните, Алекс обеща, че ще станат част от кукерската група на предстоящия фестивал Сурва.

След този вдъхновяващ момент играта продължи с нова енергия. В „Щурец в ухото“ отбор Буков показа отличен синхрон и грабна 10 точки. Думата „джунджурия“ обаче доста обърка Ива Тодорова и въпреки, че не я познаха, то поне всички се посмяха от сърце. В този момент резултатъ се обърна „драматично“ и с разлика от 1 точка, в играта поведе отбора на Буков (с 40 на 39 т.).

Играта в, която песен е изписана с емоджита, Лъчо беше най-бързи и даде верен отговор като разкри песента на Дони и Нети - „Този филм“, а след бурните танци, участниците преминаха  към мистериозните предмети скрити в кутиите. В тях играчите разпознаха най-различни , като играчка войник, сапунерка, кошове за разделно събиране на боклук, барбарон и други, а играта премина игриво, хаотично, динамично и забавно. Асен Кукушев показа бърз ум и усет, а Силвестър не пропусна да влезе в ролята на коректив – или поне на провокатор.

Именно в този кръг резултатът в епизода се обърна драстично в полза на отбор Дойчев, след като самият той позна от снимката - Дони като дете, и след верен отговор на „златната кутия“, последва размяна на точките между отборите. Е, имаше и няколко бързи закачки между Асен и Силвестър, и леко напрежение, което обаче бързо прерасна в смях.

Картата на България върна фокуса към географията и отново важни бяха бързите реакции и точните отговори. Резултатът отново се изравни, а напрежението достигна връхната си точка в последната фаза – „Колелото на съдбата“.

Това беше етапът, в който всичко се реши. Шансът беше повече на страната на отбор Буков, който почти всеки път беше по-близо до верния отговор. Затова и Лъчо завъртя първи колелото и донесе 11 точки на отбора си, Асен добави още две, а Буков – още четири. На последния въпрос, когато отбор Дойчев  получи шанс да завърти колелото за последно, всички затаиха дъх. Стрелката спря на 7 точки, но това не беше достатъчно, за да промени финалната картина. Победата в епизода отиде заслужено при отбор Буков, с финален резултат 64 на 59 точки.

