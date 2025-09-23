DARA с нов албум озаглавен „ADHDARA“

Следвай ни:

Следвай ни:

Откакто скоростно изгря на музикалната сцена у нас, DARA изгражда себе си като артист и автор на музика и текстове с хъс, постоянство и ясна идея за посоката, в която се движи.

Днес тя е един от най-интересни и успешни артисти в България, фантастичен бранд за необикновена творческа енергия и безподобно сценично присъствие.

С втория си студиен албум, който излезе на 19 септември, и който тя не случайно озаглавява „ADHDARA“, певицата ни допуска много близо до своя свят, в който мислите могат да приличат на трудно контролируем поток, емоциите имат способността да те завъртат около самия себе си и това да ражда креативни моменти или тревожност всеки ден, всеки час, всяка минута…

Новият албум на DARA e вдъхновен от личния ѝ опит със състоянието ADHD, което тя превръща в сила и изкуство, смесвайки различни стилове и усещания – откровено, сурово, истинско. Албумът е едновременно лична изповед и история, в която всеки би могъл да разпознае нещо от себе си.

Проектът събира в едно съзвездие с DARA автори като Денис Попстоев, Dexter, Дара Екимова, Emil TRF, Venci Venc’, Preyah, Nicka, D-ZastA, Камен Колев, Kay Be, Anne-Judith Stokke Wik, Martin Kleveland, C-Mo.

Премиерата на албума “ADHDARA” съвпада и с официалното представяне на новия сингъл на DARA „Да не можем“. Гледайте видеото, режисирано от Stressko, ТУК.