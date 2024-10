Мария Илиева в дует с Joe Lynn Turner

Световната рок легенда Joe Lynn Turner записа дует с кралицата на българската поп музика и треньор в „Гласът на България“ Мария Илиева. Вокалистът на Rainbow и Deep Purple, написал и изпял някои от най-емблематичните рок песни в историята, като Can’t Let You Go и Street of Dreams, избра Мария Илиева за дуетен партньор в предстоящия си сингъл Forever.

Двамата изпълнители се запознават още през 2015 г., а близо 10 години по-късно Джо създава песен, която иска да направи в дует с женски вокал. Със съпругата му Мая Търнър, която е и негов мениджър, чуват баладата „Любов”, която ги грабва толкова силно, дори и без да разбират текста, че нямат никакви колебания в избора си. Свързват се с Мария с думите „Ти си артист от световна класа!”

„В началото изобщо не можах да повярвам какво ми се случва!” признава Мария. „Joe Lynn Turner е световна звезда, истинско вдъхновение за мен и милиони меломани. Огромна чест за мен е такъв изпълнител да обърне внимание на изкуството ми и да ме покани да запишем дует. Това е сбъдната мечта! Безкрайно се вълнувам и нямам търпение да ви представим “Forever”.

Съвсем скоро ще бъде обявена датата за премиерата на Forever.