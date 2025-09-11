Борислав Гуцанов и Пламен Димитров – гости в "Лице в лице"

Днес в „Лице в лице“ с Цветанка Ризова:

Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика, ще говори за промените в Наказателния кодекс, свързани с незаконните домове за възрастни хора, пенсионната реформа и социалния бюджет за 2026 г. Пламен Димитров, президент на КНСБ, ще коментира линията на бедността и резултатите от мониторинга на синдиката върху потребителската кошница през последните месеци.

Гледайте „Лице в лице“ в 17:20 ч. по bTV.