Лице в лице

Четвъртък 17:20 по bTV

Даниел Митов и Тошко Йорданов - гости в "Лице в лице"

Днес лице в лице с Даниел Митов, ГЕРБ и Тошко Йорданов, ИТН за изхода от политическата криза

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