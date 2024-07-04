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Лице в лице
Четвъртък 17:20 по
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Даниел Митов и Тошко Йорданов - гости в "Лице в лице"
Днес лице в лице с Даниел Митов, ГЕРБ и Тошко Йорданов, ИТН за изхода от политическата криза
04 Юли 2024
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Даниел Митов и Тошко Йорданов - гости в "Лице в лице"
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Георги Свиленски, Боряна Димитрова и Димитър Аврамов - гости в "Лице в лице"
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Георги Харизанов, Любомир Стефанов, Христо Панчугов и проф. Калин Янакиев - гости...
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Божидар Божанов, Ваня Григорова и Милена Милотинова - гости в "Лице в лице"
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Проф. Даниела Бобева и д-р Николай Михайлов - гости в "Лице в лице"
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Валентин Николов, проф. Найден Тодоров и Атанас Пеканов - гости в "Лице в лице"
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Иван Демерджиев, проф. Георги Касчиев и Добромир Живков - гости в "Лице в лице"
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Тодор Тагарев и Горан Благоев са гости в "Лице в лице"
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