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Лице в лице
Сряда 17:30 по
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Димитър Стоянов и Даниел Митов - гости в "Лице в лице"
16 Ноември 2022
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Димитър Стоянов и Даниел Митов - гости в "Лице в лице"
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Божидар Божанов и Явор Гърдев - гости в "Лице в лице"
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Мануил Манев и Тошко Йорданов гости в "Лице в лице"
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Иван Шишков, Костадин Костадинов и проф. Атанас Семов - гости в "Лице в лице"
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Илияна Йотова и доц. д-р Росен Карадимов - гости в "Лице в лице"
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Десислава Атанасова, Венко Сабрутев и Цветлин Йовчев гости в "Лице в лице"
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Иван Демерджиев и Атанас Пеканов са гости в "Лице в лице"
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Андрей Райчев, Добромир Живков, Георги Кадиев и Кузман Илиев гости в "Лице в лице"
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Корнелия Нинова и Милен Матеев са гости в "Лице в лице"
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