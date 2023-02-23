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Лице в лице
Четвъртък 17:30 по
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Никола Минчев и Николай Маринов - гости в "Лице в лице"
23 Февруари 2023
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Никола Минчев и Николай Маринов - гости в "Лице в лице"
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Никола Стоянов и проф. Веселин Мeтодиев - гости в "Лице в лице"
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Надежда Йорданова и Руслан Стефанов - гости в " Лице в лице"
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Димитър Стоянов и Емил Радев - гости в "Лице в лице"
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Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов - гост в "Лице в лице"
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Асен Василев и Татяна Дончева - гости в "Лице в лице"
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Христо Иванов, Ива Митева и Юлиян Софрониев - гости в "Лице в лице"
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Владислав Горанов и Росен Христов - гости в "Лице в лице"
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Иван Христанов, Костадин Паскалев и Георги Георгиев - гости в "Лице в лице"
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