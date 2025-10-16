Божидар Божанов, съпредседател на ДБ за честността на изборите в Пазарджик

Той е гост в предаването "Лице в лице"

16 Октомври 2025
Божидар Божанов, съпредседател на ДБ за честността на изборите в Пазарджик

Стачката на властта продължава. Втори ден парламентът е в неочаквана ваканция. Има заявка, че до понеделник ще е ясна новата формула на властта.

„Най-повърхностният слой, е че това е спор между тримата премиери – Желязков, Борисов и Пеевски – кой да бъде всъщност премиер. Вторият слой на тази криза е това и което колегата Мирчев му изпрати със SMS като диагноза след разгрома на ГЕРБ в Пазарджик – че това, което му се случва в Пазарджик, е в резултат от страха на Борисов и отказа му да се включи в "санитарния кордон" срещу Пеевски и да го ограничи“, посочи Божанов.

По думите му в основата на системната политическа криза е това, че съдебната власт и службите са в ръцете на Пеевски.

