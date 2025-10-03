Цветлин Йовчев за действията на властите и причините за бедствието

„Рано е даваме оценки, нямаме достатъчно информация за действията на властите и причините да се стигне до такова бедствие. Липсата на стратегическа визия за всяка една от областите на нашия живот води до такова нещо. Мерките са такива, които към момента да създадат добро впечатление, но трябва концепция и такава липсва във всяка една област“.

Това каза в предаването „Лице в лице“ Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС и бивш вътрешен министър.