Доц. Деяна Марчева: Оттук нататък съдът ще разглежда всички актове на главния прокурор като нищожни

Два състава на ВКС приеха, че Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор от 21 юли и отказаха да образуват производства по негови искания.

"Това означава, че оттук нататък съдът ще разглежда всички актове на главния прокурор като нищожни, тъй като са издадени от некомпетентен орган", обясни в "Лице в лице" доц. Деяна Марчева, преподавател по Конституционно право.