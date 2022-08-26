Лице в лице

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Двама убити и трима ранени при масов бой в Нова Загора

По неофициална информация при боя между две фамилии е използвано огнестрелно оръжие, включително и автомати "Калашников"

26 Август 2022

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Двама души са загинали при масов бой между две фамилии в новозагорския квартал "Шести", съобщиха от областната полиция в Сливен.

Трима пострадали при сбиването са откарани в болница в Сливен. По неофициална информация при боя между двете фамилии е използвано огнестрелно оръжие, включително и автомати "Калашников".

 

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