Двама убити и трима ранени при масов бой в Нова Загора
По неофициална информация при боя между две фамилии е използвано огнестрелно оръжие, включително и автомати "Калашников"
26 Август 2022
Двама души са загинали при масов бой между две фамилии в новозагорския квартал "Шести", съобщиха от областната полиция в Сливен.
Трима пострадали при сбиването са откарани в болница в Сливен. По неофициална информация при боя между двете фамилии е използвано огнестрелно оръжие, включително и автомати "Калашников".