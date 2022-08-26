Двама убити и трима ранени при масов бой в Нова Загора

Двама души са загинали при масов бой между две фамилии в новозагорския квартал "Шести", съобщиха от областната полиция в Сливен.

Трима пострадали при сбиването са откарани в болница в Сливен. По неофициална информация при боя между двете фамилии е използвано огнестрелно оръжие, включително и автомати "Калашников".