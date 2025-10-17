Глоби за търговците, необявяващи цените си в евро

За повече детайли в студиото e изпълняващият длъжността председател на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев

17 Октомври 2025
Глоби за търговците, необявяващи цените си в евро

Реклама

Комисията за защита на потребителите  прие решение за налагане на  санкции на търговци,  които не изпълняват задължението си  по закона за въвеждане на еврото, а именно да публикуват  на своите интернет страници  цените на стоките или да  предоставят на КЗП  чрез портала Колко Струват.  За повече детайли в студиото e изпълняващият длъжността  председател на Комисията за защита  на потребителите Александър Колячев.

Гледайте
цели епизоди на
Тагове: лице в лице

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.