Глоби за търговците, необявяващи цените си в евро
За повече детайли в студиото e изпълняващият длъжността председател на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев
17 Октомври 2025
Комисията за защита на потребителите прие решение за налагане на санкции на търговци, които не изпълняват задължението си по закона за въвеждане на еврото, а именно да публикуват на своите интернет страници цените на стоките или да предоставят на КЗП чрез портала Колко Струват. За повече детайли в студиото e изпълняващият длъжността председател на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев.