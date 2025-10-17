Глоби за търговците, необявяващи цените си в евро

Комисията за защита на потребителите прие решение за налагане на санкции на търговци, които не изпълняват задължението си по закона за въвеждане на еврото, а именно да публикуват на своите интернет страници цените на стоките или да предоставят на КЗП чрез портала Колко Струват. За повече детайли в студиото e изпълняващият длъжността председател на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев.