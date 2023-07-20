Гроздан Караджов за "инхаус" договорите

„Не мое беше решението, а беше колективно да не се прекратяват порочните незаконни ин хаус договори“, каза бившият регионален министър Гроздан Караджов в предаването „Лице в лице“.

По думите му това е решено на среща, на която са присъствали Караджов и негов заместник, финансовият министър Асен Василев и настоящият регионален министър Андрей Цеков като негов заместник, премиерът Кирил Петков и двама негови съветници, Лена Бориславова и министърът на вътрешните работи Бойко Рашков.