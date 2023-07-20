Лице в лице

Четвъртък 17:20 по bTV

Гроздан Караджов за "инхаус" договорите

Вижте гостуването му във видеото

20 Юли 2023

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„Не мое беше решението, а беше колективно да не се прекратяват порочните незаконни ин хаус договори“, каза бившият регионален министър Гроздан Караджов в предаването „Лице в лице“. 

По думите му това е решено на среща, на която са присъствали Караджов и негов заместник, финансовият министър Асен Василев и настоящият регионален министър Андрей Цеков като негов заместник, премиерът Кирил Петков и двама негови съветници, Лена Бориславова и министърът на вътрешните работи Бойко Рашков.

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Тагове: лице в лице цветанка ризова Гроздан Караджов

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